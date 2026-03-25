Deputado Alex Redano solicita manutenção urgente de ponte na RO-257 para garantir segurança viária

Por Evanildo Santos

Publicada em 25/03/2026 às 08h30

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), solicitando a realização de manutenção emergencial na ponte sobre o Rio São João, localizada no trecho da RO-257.



De acordo com Redano, a estrutura da ponte apresenta sinais visíveis de desgaste, decorrentes do uso contínuo e da ação do tempo. Essa deterioração compromete a integridade da ponte e, consequentemente, coloca em risco a segurança dos usuários que transitam diariamente pelo local. A ausência de manutenção preventiva e corretiva pode agravar ainda mais os danos, aumentando os riscos de acidentes e prejudicando a mobilidade da população.



Além da reparação estrutural, o deputado Alex Redano enfatiza a necessidade de implantação de sinalização adequada nas proximidades da ponte. Atualmente, a falta de sinalização dificulta a percepção dos condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade ao se aproximarem do trecho. A proposta inclui a instalação de sinalização vertical e horizontal, bem como a implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) devidamente sinalizados. Essas ações são consideradas indispensáveis para garantir a segurança viária, proporcionando melhor orientação aos motoristas e prevenindo sinistros.



A RO-257 desempenha um papel estratégico no escoamento da produção local e no deslocamento de moradores, tornando imprescindível que suas condições de trafegabilidade sejam mantidas em níveis adequados de segurança e eficiência. A reparação estrutural da ponte, juntamente com a sinalização e os dispositivos de controle de velocidade, é vista como uma medida urgente e necessária para assegurar a integridade de todos que utilizam a via.



Diante do exposto, o deputado Alex Redano reitera o interesse público da presente indicação e solicita a adoção das providências cabíveis, com a máxima brevidade, por parte do Poder Executivo Estadual, por meio do órgão competente, para evitar maiores transtornos e garantir a segurança da população rondoniense.