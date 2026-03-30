Deputado Alex Redano solicita asfaltamento urgente na RO-010 entre Novo Horizonte e Nova Brasilândia

Por Mateus Andrade

Publicada em 30/03/2026 às 10h38

Alex Redano destacou que a situação tem gerado transtornos constantes e compromete a segurança dos usuários (Foto: Thiago Moreira I Secom - Governo de Rondônia)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado solicitando, com urgência, a realização de revestimento asfáltico na RO-010, no trecho compreendido entre a linha 168, em Novo Horizonte do Oeste, até o município de Nova Brasilândia do Oeste.

De acordo com o parlamentar, a situação atual da rodovia é crítica e tem prejudicado diretamente moradores, produtores rurais e todos que dependem da via no dia a dia. A estrada é considerada essencial para o escoamento da produção agrícola, além de ser utilizada no transporte escolar e no acesso a serviços básicos.

Alex Redano destacou que a precariedade da trafegabilidade tem gerado transtornos constantes e compromete a segurança dos usuários. Por isso, defende a execução urgente de serviços de manutenção completa, incluindo micro revestimento asfáltico, como forma de garantir melhores condições de circulação e mais dignidade à população.

A demanda chegou ao gabinete do presidente da Assembleia por meio do vereador Paulo Silvana dos Santos, que apresentou a reivindicação em nome da comunidade local. Sensível ao pedido, Redano reforçou a importância da obra e afirmou que seguirá cobrando providências junto ao Executivo estadual e ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER).

“A recuperação desse trecho é fundamental para fortalecer a economia da região e assegurar melhores condições de vida para a população”, ressaltou o parlamentar.

Foto: Thiago Moreira