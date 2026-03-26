Deputada federal assina filiação ao Podemos, concorrerá à reeleição ou a vice? nominata do PRD tem nomes expressivos para a Ale-RO

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 14h10

Vereadores – Movimentação intensa quarta-feira (25) no gabinete do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale). Marcaram presenças os vereadores Natan Carvalho de Melo (Natanzinho), eleito pelo MDB, de Novo Horizonte, e Adelson Rodrigues dos Santos-PL, o Fatal da Saúde de Alto Alegre dos Parecis). O prefeito Denair Pedro da Silva (UB), o Dena, de Alto Alegre dos Parecis também manteve contato com Jean Mendonça. Na pauta dos políticos do interior, visitas às autarquias do Governo do Estado, DER, secretarias de Estado, além de tratar junto ao deputado de a busca de recursos oriundos de emendas parlamentares para investimentos na saúde, educação, saneamento básico, recuperação e adequação de estradas vicinais dentre outras prioridades dos municípios, além de encontro político regional realizado no auditório da Ale-RO esta semana.

Podemos – A deputada federal Cristiane Lopes, eleita em 2022 pelo União Brasil, aproveitou a Janela Partidária, que teve início no dia 5 deste mês, e será encerrada no dia 3 de abril, período em que deputados e vereadores podem mudar de partido sem a perda dos mandatos. É importante destacar, que o mandato pertence ao partido, por isso, quem disputa cargos eleitorais obrigatoriamente deve estar filiado a um partido político seis meses antes das eleições. Dos oito deputados federais de Rondônia, dois já tinham mudado de sigla partidária, Sílvia Cristina, eleita pelo PL e hoje presidente regional do Podemos, e Thiago Flores, do MDB, que está filiado ao Republicanos. Já utilizando a Janela Partidária, Lúcio Mosquini, que presidia o MDB estadual e Fernando Máximo, maior votação em 2022 somando 85.596 votos, se filiaram ao PL. Mas até o dia 3 estão sendo esperadas novas mudanças no atual quadro político regional.

Vice? – A chegada da deputada Cristiane Lopes ao Podemos pode até estar antecedendo o futuro político do partido, que é presidido no Estado pelo prefeito Leo Moraes, de Porto Velho. Apesar de informações coerentes, de pessoas ligadas ao prefeito da capital, de que ele, realmente, pretende indicar o vice na disputa pela sucessão estadual, e que o nome seria o seu tio, da empresa de turismo de Porto Velho, a CVC, Márcio Barreto, não estaria descartado o nome de Cristiane Lopes como pré-candidata a vice de o senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL e pré-candidato a governador já declarado. A parceria entre Leo e Rogério seria um “casamento” com plenas condições de “brigar” pela sucessão do governador Marcos Rocha, que preside o PSD em Rondônia. O comentário é de bastidor, nada oficial, mas a filiação de Cristiane ao Podemos seria com a condição de ser a vice do senador Marcos Rogério na disputa pelo Governo do Estado. Quem viver verá!

Energia – A Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Esperança-Aprane, está com a subestação para secagem concluída e depende da Energisa, distribuidora de energia elétrica em Rondônia, para entrar em funcionamento. O projeto da nova subestação, aprovado pela Energisa, agora depende da vistoria para liberação operacional. A região é essencialmente agrícola, envolve várias linhas produtivas onde residem centenas de famílias. A colheita de café já teve início, os secadores já estão instalados faltando a vistoria e a ligação das unidades de energia para entrar em operação. Com energia elétrica e os secadores funcionando, os produtores terão maior eficiência no pós-colheita. Os produtores da região, através da Aprane, solicitaram apoio ao deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), que encaminhou ofício à empresa reivindicando celeridade na vistoria e ligação das unidades consumidoras de energia, pois a colheita do café está em plena execução.

PRD – O partido é presidido no Estado pelo diretor-adjunto do DER-RO, Anderson Dias e se prepara para disputar as eleições de outubro. Já estariam ajustados ao PRD, que foi criado com a união de Patriota e PTB, já conta com número considerável de pré-candidatos à Assembleia Legislativa (Ale). Estariam compondo o partido os deputados estaduais Rosângela Donadon e Gislaine Lebrinha, ambas do União Brasil; Jean Oliveira (MDB), que se juntariam a Pedro Fernandes, Edevaldo Neves e Ribeiro do Sinpol, que já estão no partido. Também estaria compondo a equipe do PRD o ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste, que também já passou pela Câmara Federal e Assembleia Legislativa, Carlos Magno. Realmente é um grupo de enorme potencial eleitoral.

Respigo

O Avante, dirigido pelo ex-deputado estadual Jair Monte filiou o diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, irmão do governador Marcos Rocha (PSD) ao partido. Sandro nunca escondeu que seu futuro na política é disputar uma das 24 cadeiras da Ale-RO nas eleições de outubro deste ano +++ Ocorre que Sandro, devido grau de parentesco com o governador não poderá concorrer, caso Rocha permaneça no governo, como afirmou recentemente +++ No caso de Rocha concluir o mandato até o final do ano, Sandro e a esposa do governador, Luana, que é secretária de Estado de Ação Social, também não poderá concorrer à Câmara Federal, conforme seus planos, pelas mesmas condições de Sandro +++ Se renunciar (nas últimas semanas vem dizendo publicamente e com veemência, que concluirá o mandato), a esposa e o irmão poderão enfrentar as urnas. Se permanecer, não +++ Rocha, inclusive, sempre se posicionou como pré-candidato ao Senado, desde a reeleição em 2022, mas teria aberto mão do projeto, porque não estaria disposto a renunciar (seis meses antes das eleições), para o vice, Sérgio Gonçalves (UB) assumir e disputar a reeleição conforme já teria anunciado, antes de Rocha dizer que concluiria o mandato. A filiação de Sandro é realmente uma incógnita +++ Para quem gosta de futebol, a Seleção Brasileira enfrenta a França, hoje. O amistoso serve de preparativos para Copa do Mundo e tem início às 16h.