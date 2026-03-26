Confúcio exalta papel do MDB contra a ditadura; partido perdeu quatro deputados; e Cristiane tira Fera do Podemos

Por Herbert Lins

Publicada em 26/03/2026 às 10h24

O partido MDB completou 60 anos de existência e foi o grande responsável pela redemocratização do país.

CARO LEITOR, em dia de #tbt, é preciso relembrar que o Golpe Militar de 1964 colocou fim nos partidos no Brasil. No entanto, a partir de 1965, com o Ato Institucional 2 (AI-2), os militares permitiram a criação de duas agremiações políticas: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), com a missão de defender o Regime Militar, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com permissão para fazer uma oposição consentida e vigiada nos anos de chumbo. Neste caso, o MDB nasce no dia 24 de março de 1966, portanto, na terça-feira (24), o partido responsável pela redemocratização do país comemorou 60 anos de criação. Vale lembrar que o militar gaúcho, ex-governador do território do Acre, ex-senador e ex-deputado federal Oscar Passos, radicado no Acre, foi o primeiro presidente nacional da legenda. Assim, o MDB é um dos partidos mais longevos e influentes do Brasil por ser o partido com o maior número de prefeitos e vereadores do país.

Resistência

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi o partido de resistência à ditadura militar, defendeu a redemocratização do país e o retorno das eleições diretas. O MDB carrega uma identidade ideológica de partido pragmático e de centro.

Fundamental

O MDB foi fundamental no movimento Diretas Já, que culminou com o fim da ditadura militar, retorno das eleições diretas e elaboração da Constituinte de 1988. Na Assembleia Constituinte, o MDB garantiu direitos civis e sociais, por sua vez, é o grande responsável pela governabilidade do país.

MDB

No final de 1979, novos partidos políticos começaram a se organizar no lugar da Arena e do MDB. Em face disso, em 1982, o MDB se transformou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e, em 2018, voltou a se chamar Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Conhecido

O MDB é formado por correntes ideológicas de centro, centro-esquerda e centro-direita. Daí é conhecido no jogo do poder como partido do equilíbrio e do diálogo, evitando extremos e focado na responsabilidade fiscal e social.

Símbolos

Ulysses Guimarães, conhecido como “Senhor Diretas”, é um dos maiores símbolos do partido, junto com nomes como Tancredo Neves (MDB-MG), José Sarney (MDB-MA), Itamar Franco (MDB-MG), Pedro Simon (MDB-RS), Ramez Tebet (MDB-MS), Humberto Lucena (MDB-PB), Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), Luiz Henrique da Silveira (MDB-SC) e Paes de Andrade (MDB-CE).

Homenagem

As comemorações alusivas aos 60 anos de existência do MDB deveriam fazer uma homenagem à memória de Alencar Furtado e Pedroso Horta. Furtado liderou a ala dos “autênticos” do MDB que defendeu o confronto com o regime militar e Horta, líder parlamentar com bastante expressividade durante os anos de chumbo.

Enaltecendo

O senador Confúcio Moura (MDB) presidiu a sessão do Senado na terça-feira (24), dia em que o MDB comemorou 60 anos de existência. Confúcio discursou enaltecendo o papel do partido de resistir aos anos de chumbo de uma ditadura cruel.

Relembrou

No discurso, o senador Confúcio Moura (MDB), relembrou as seguintes palavras de Ulysses Guimarães (MDB): “eu tenho nojo da ditadura, eu tenho nojo da falta de liberdade, eu tenho nojo de qualquer processo coercitivo, eu repugno a tortura.”

Homenagens

O senador Confúcio Moura (MDB), na postagem nas redes sociais em alusão aos 60 anos de fundação do MDB, rendeu homenagens ao ex-governador Jerônimo Santana e Valdir Raupp pela contribuição à legenda e ao estado de Rondônia.

Gancho

Aproveitando o gancho do senador Confúcio Moura (MDB) no aniversário de 60 anos do MDB, a coluna rende homenagem ao ex-senador e ex-ministro da Previdência Social Amir Lando, à ex-deputada federal Marinha Raupp, ao ex-deputado estadual Chico Paraíba, ao ex-prefeito de Porto Velho Tomaz Correia e aos ex-vereadores da capital Ramiro Negreiros e Zequinha Araújo.

Homenagear

O MDB rondoniense deveria realizar uma comemoração para homenagear os históricos do partido, a exemplo de Vicente Moura (Cumbiquira), Dirceu Fernandes, Elizeu Lira, José Luiz Lenzi, Orestes Muniz, Williames Pimentel, Nerival Pedraça, Dorosnil Alves, Pedro Bebe, Rui Vieira, Ricardo Sá, Valsirio Lima, Vilma Alves, Claudia Moura, Gilvan Ramos e outros.

Perdeu

O MDB em Rondônia perdeu atualmente os dois deputados federais e os dois deputados estaduais eleitos nas eleições de 2022. Neste caso, Lúcio Mosquini, delegado Thiago Flores, Jean Oliveira e Luiz do Hospital, respectivamente. Neste caso, ficará sem representatividade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).

Figurou

Falando em Lúcio Mosquini, ele aproveitou a janela partidária para deixar o MDB e se filiar ao Partido Liberal (PL). Por sua vez, figurou nos principais jornais eletrônicos de escala nacional por conta do projeto de lei 2.564/2025 de sua autoria, que altera a Lei de Crimes Ambientais e tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados.

Venda

O PL, de autoria do deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO), veda a imposição de embargo baseado unicamente no sensoriamento remoto de supressão de vegetação e determina que o responsável seja primeiro notificado para poder apresentar sua defesa “em prazo razoável” antes do bloqueio. Resumindo: barrar uso de imagens de satélites em multa ambiental por desmatamento ilegal.

Doador

Segundo dados do DivulgaCand/TSE, o deputado federal Lúcio Mosquini (PL) teve como seu maior doador individual das campanhas de 2018 e 2022 um empresário e fazendeiro que foi multado por infração ambiental. Trata-se de Sérgio Botelho Teixeira, sócio-diretor de uma empresa de laticínios responsável pela marca Italac.

Multou

O empresário Sérgio Botelho Teixeira fez a doação de R$ 250 mil no pleito de 2018 e R$ 150 mil no pleito de 2022 às campanhas de Lúcio Mosquini. Segundo a BBC News Brasil e o G1, o IBAMA multou em R$ 5,5 milhões uma fazenda no estado do Tocantins da qual Sérgio Teixeira é um dos donos, junto com familiares.

Proteger

A coluna destaca que doações de infratores ambientais a candidatos não são ilegais. Além disso, o deputado federal Lúcio Mosquini (PL) sempre deixou claro que o PL 2.564/2025, de sua autoria, que barra o “embargo remoto”, foi dirigido para defender produtores rurais.

Conhecimento

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) disse aos jornais eletrônicos em escala nacional, a exemplo do G1 e BBC News Brasil, que não tinha conhecimento da multa aplicada à fazenda do empresário Sérgio Teixeira, o maior doador individual de campanha em dois pleitos eleitorais diferentes.

Negaram

Já os advogados do empresário Sérgio Teixeira, doador de campanha do deputado Lúcio Mosquini (PL), também negaram ao BBC News Brasil e ao G1 que ele tenha exercido influência sobre Lúcio e que só teria tomado conhecimento do projeto do “embargo remoto” pela mídia.

Defesa

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) é um dos parlamentares mais atuantes em defesa dos produtores rurais, porém, não pode atuar em defesa de quem desmata ilegalmente e combater instrumentos de fiscalização e controle, bem como flexibilizar normas em tempos de aquecimento global.

Estranheza

Um mandato parlamentar alinhado a interesses de quem prefere a Floresta Amazônica fora do monitoramento dos satélites mediante o argumento de “excesso de fiscalização” causa-me estranheza, principalmente, no ataque à capacidade do estado agir em defesa do meio ambiente e punir quem desmata ilegalmente. É preciso apresentar projetos voltados para o desenvolvimento sustentável.

Rumores

Após rumores de que o ex-candidato a prefeito de Porto Velho, Célio Lopes, trocaria o PDT pelo União Brasil, a deputada federal Cristiane Lopes aceitou o convite do prefeito Léo Moraes (Podemos) para deixar o União Brasil e concorrer à reeleição pelo Podemos. Esse será o terceiro partido de Cristiane na vida pública.

Janela

Aproveitando a janela partidária, o deputado federal Rafael Fera trocou o Podemos pelo União Brasil mediante articulação do deputado federal Maurício Carvalho e do presidente estadual do União Brasil, Júnior Gonçalves. Fera se sentiu desconfortável com a entrada de Cristiane na legenda.

Dividir

O deputado federal Rafael Fera, agora no União Brasil, vai dividir espaço político na legenda e no mesmo território político com o deputado federal Thiago Flores, recentemente filiado à sigla e que também busca a reeleição. Para quem não sabe, Fera tem certidão para concorrer ao pleito eleitoral.

Chances

O vereador Pastor Evanildo, pai do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), trocou o PRTB pelo PSD para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O grupo político liderado pelo deputado Marcelo é grande, dessa maneira, Evanildo tem grandes chances de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Pífio

O ex-vereador Márcio Oliveira foi o último vereador eleito em Porto Velho nas eleições de 2020. Nas eleições de 2024, a nominata de candidatos a vereadores do MDB na capital conquistou apenas 3.255 votos (1,27%), significando um pífio desempenho. O maior desafio da legenda será reconquistar a cadeira que perdeu na Câmara Municipal de Porto Velho nas eleições municipais de 2028.

Usou

A candidata a prefeita do MDB no pleito de 2024, Euma Tourinho, aparentemente, surgiu como esperança para renovação dos quadros partidários, não criou identidade com o partido e só usou a legenda para se promover politicamente. O MDB de Porto Velho precisa formar novos quadros partidários e definir novos horizontes.

Sério

Falando sério, o protagonismo do MDB na Nova República (1986-2010) foi marcado pela atuação heterogênea, apoiando governos de diferentes espectros ideológicos e marcado na defesa de uma agenda econômica social-liberal e de austeridade fiscal. Atualmente, o partido se destaca pelo alto número de prefeitos e governadores, focando no diálogo e na reforma tributária e trabalhista.