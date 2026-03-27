Cirone Deiró e Alan Queiroz garantem reforma de escolas municipais de Cacoal

Por Eli Batista

Publicada em 27/03/2026 às 13h40

O deputado estadual Cirone Deiró anunciou, nesta quinta-feira, (26) o início das obras de reforma de mais quatro escolas municipais de Cacoal. Serão contempladas a José de Almeida, Claudio Manoel da Costa, Maria Socorro e Agustinho Gões. O prefeito Adailton Fúria assina a ordem de serviço nesta sexta-feira (27).

Os recursos para a reforma das quatro escolas, R$ 3,5 milhões, foram viabilizados pelos deputados Cirone Deiró e Alan Queiroz. “Agradeço o apoio do meu colega Alan Queiroz e do governador Marcos Rocha, no sentido de melhorar as condições das escolas de Cacoal, tanto estaduais, quanto municipais”, disse Cirone.

Segundo Cirone, os R$ 3,5 milhões investidos nas quatro escolas, fazem parte de um pacote de recursos de aproximadamente R$ 15 milhões, destinados a reforma, ampliação e outras melhorias, nos estabelecimentos de ensino municipais e estaduais de Cacoal. “Nosso objetivo é ver nossas escolas bem estruturadas, oferecendo um ambiente agradável para servidores e alunos, além de uma educação de qualidade”, disse.

Na opinião do deputado, o compromisso com a educação é um compromisso com a construção de uma vida melhor para as pessoas. “O recurso que hoje vai para a escola, volta em forma de futuro amanhã, de qualidade de vida, de cidadania, de prosperidade”, afirmou.

Os investimentos nas escolas do município contemplam desde a construção de salas de aula, a reformas, pinturas padronizadas, aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais. Há recursos também para a aquisição de veículos. Diversas escolas já foram beneficiadas.

Conheça as escolas municipais beneficiadas:

1. Escola Cláudio Manoel da Costa

2. Escola Ângela Maria da Mata

3. Escola Maria do Socorro

4. Escola Augustinho Góis

5. Escola João de Deus

6. Escola Pedro Kemper

7. Escola Santos Dumont

8. Escola José de Almeida

9. Escola Luiz Lenzi

10. Escola Rodolfo Luchtenberg

11. Escola Cruzeiro do Norte

12. Centro Municipal de Atendimento Especializado em Autismo de Cacoal.