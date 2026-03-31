Célio Lopes deixa o PDT; Camargo tem vaga para disputar senado; Flori fala sobre a fritura de sua pré-candidatura

Por Herbert Lins

Publicada em 31/03/2026 às 09h45

A Lei Paulo Gustavo fomenta o teatro e o cinema rondoniense

CARO LEITOR, a presente coluna é plural na análise de fatos políticos e outras reflexões. Desse modo, a cultura também faz parte das nossas reflexões. No editorial de hoje, a reflexão é voltada para a Lei Paulo Gustavo, que fomenta a produção teatral e cinematográfica no país, em especial, em Rondônia. Para quem não sabe, o setor audiovisual e de artes cênicas movimenta a economia local, gerando empregos diretos, indiretos e renda em escala local. Além disso, a produção cultural funciona como indústria, movimentando diversos setores da economia criativa. Esse fomento permite a descentralização da cultura e faz chegar a arte nas cidades menores, promovendo o acesso ao teatro e cinema de quem vive fora dos grandes centros. Sendo de suma importância fomentar o cinema e o teatro no âmbito estadual para revelar talentos artísticos, valorizar a cultura local, fortalecer o senso de comunidade, bem como divulgar a identidade regional e contribuir para fortalecer a economia criativa.

Cultura

O incentivo à cultura local fortalece a identidade cultural, mostra a diversidade, as histórias e as particularidades de cada região, indo além do eixo centro-sul. Por sua vez, gera empregos, profissionaliza talentos locais e revela a diversidade cultural do nosso país.

Importância

O teatro e o cinema são ferramentas pedagógicas poderosas por incentivar a criatividade, despertar a empatia e reflexão social em crianças, jovens e adultos. Além disso, promovem a cidadania e inclusão social por abordar temas sociais e políticos.

Polêmica

A polêmica Lei Paulo Gustavo profissionaliza a economia criativa por meio de editais, leis de incentivo e financiamento. Ou seja, desperta o interesse, possibilita a formação, capacitação e o treinamento de artistas, técnicos e produtores locais.

Deus

A coluna também tem o seu momento cultural. Na noite de ontem (30), participei do lançamento do filme curta-metragem Vai com Deus no Espaço Tapiri em Porto Velho. O filme é uma produção cinematográfica genuinamente rondoniense.

Baseado

O curta-metragem Vai com Deus é baseado no conto de Altair Santos - gente da nossa terra, conhecido como Tatá. Conta com uma produção executiva de Paulo Andreoli, direção do cineasta Neto Cavalcanti, direção de produção de Marilia Macedo, assistente de direção Rafael Rogante, áudio de Anderson Bem-Vindo e conta com atuação artitista de atores locais de nomes renomados.

Importância

O fomento à cultura no âmbito estadual é de suma importância para constar no Plano de Governo dos pré-candidatos e candidatos a governadores, bem como no plano de atual parlamentar dos candidatos a senadores e deputados estaduais e federais.

Presente

Falando em governadores, o advogado Samuel Costa (Rede) foi o único pré-candidato a governador presente no lançamento do filme curta-metragem Vai com Deus. Samuel destacou que a obra simboliza a força criativa e a identidade do povo rondoniense.

Potencial

O pré-candidato a governador Samuel Costa (Rede) revelou à coluna que valorizar e incentivar o teatro e o cinema rondoniense evidencia o enorme potencial da nossa cultura local. Além disso, fortalece a economia criativa.

Figura

O secretário-geral do PSD, ex-senador Expedito Júnior, informou à coluna que a dirigente partidária e atual chefe de gabinete do governador, Rute Pedrosa, não figura na nominata de pré-candidatos a deputado federal da legenda.

Novamente

O ex-senador Expedito Júnior informou à coluna que a primeira-suplente de vereadora Rosaria Helena assinou ficha de filiação ao PSD. Helena deixou o União Brasil e disputará novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Nominatas

A coluna não trará as nominatas de deputado federal dos partidos MDB, PDT, Avante, PSB, PRD, Solidariedade, Cidadania, PSDB, Novo, PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL, por conta da dificuldade encontrada pelas legendas de encontrar nomes competitivos para concorrer ao cargo de deputado federal. É aguardar o desfecho final.

Assinou

O ex-candidato a prefeito de Porto Velho, advogado Célio Lopes, deixou o PDT e assinou ficha de filiação ao União Brasil em Brasília. Célio revelou à coluna que a decisão foi muito difícil por ser um quadro histórico da legenda brizolista em Rondônia. Célio optou pelo pragmatismo político para sobreviver politicamente.

Concorrer

O ingresso do advogado Célio Lopes será candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados, para isso precisa estar filiado a uma legenda competitiva. O PDT, bem como outras siglas de centro-esquerda, não está conseguindo formar nominatas em Rondônia por conta da polarização ideológica.

Fato

A saída de Célio Lopes do PDT foi de comum acordo com o ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT. Além disso, Célio também conversou com o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, em Brasília. Lupi lamentou o fato e deixou a porta aberta da legenda para Célio.

Confirmou

O prefeito Léo Moraes (Podemos) confirmou a coluna a filiação do deputado estadual Rodrigo Camargo e do médico Jaime Gazola ao Podemos. Segundo Léo, Jaime é pré-candidato a deputado federal e Camargo, tem vaga para disputar cargos majoritários pela legenda.

Paroca

Passada a Páscoa, o vereador Zé Paroca (Avante), informou à coluna que fará um evento de lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Avante nas eleições de 2026. Paroca é um jovem político atuante e com nome leve para ser levado pelos cabos eleitorais.

Flori

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, ainda filiado ao Podemos, falará publicamente sobre a fritura de sua pré-candidatura ao governo no Podemos no dia 03 de abril próximo. Flori inclusive vai comunicar se fica ou deixa o mandato de prefeito para concorrer a um cargo eletivo nas eleições de 2026.

Convite

O prefeito Delegado Flori tem convite para se filiar ao partido Novo. Além disso, convite para figurar como candidato a vice-governador na chapa majoritária do PL ou disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, tanto no PL quanto no Novo.

Articulou

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, articulou um movimento de unidade entre os sete prefeitos do Cone Sul de Rondônia em apoio à pré-candidatura a governador do senador Marcos Rogério (PL), um feito político inédito.

Movimento

O movimento de unidade dos sete prefeitos no Cone Sul do estado de Rondônia, liderado pelo prefeito de Vilhena, Delegado Flori, empenhou apoio às pré-candidaturas ao Senado da deputada federal Silvia Cristina (PP) e do deputado federal Fernando Máximo (PL).

Simbolismo

Durante o anúncio, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (PPodemos), destacou o simbolismo da decisão conjunta dos prefeitos do Cone Sul e afirmou que o apoio em bloco representa o início de uma nova caminhada por Rondônia.

Agradeceram

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), e o pré-candidato a senador Fernando Máximo (PL), presente à reunião, agradeceram o apoio recebido dos sete prefeitos do Cone Sul de Rondônia.

Fortalece

Para o pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL), o apoio dos sete prefeitos do Cone Sul é um gesto político que consolida e fortalece um projeto para tirar Rondônia da letargia e colocá-la de volta nos trilhos do desenvolvimento.

Prefeitos

Os prefeitos do Cone Sul de Rondônia são: Delegado Flori (Podemos-Vilhena), Silvano de Almeida (MDB-Cabixi), Dr. Wesley Araújo (PP-Chupinguaia), Edinho da Rádio (PL-Colorado do Oeste), Sinésio José (União-Cerejeiras), Leandro Vieira (União-Corumbiara) e a prefeita Valéria Garcia (União-Pimenteiras do Oeste).

Deixa

Falando em prefeitos, a Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), passará por mudanças. Por ser pré-candidato a governador, o ex-prefeito Hildon Chaves (União) deixa a presidência da entidade por exigência da legislação eleitoral.

Assume

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), é o atual vice-presidente estadual da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM). Naturalmente, com a saída de Hildon Chaves da presidência, Brasileiro assume o comando da entidade.

Capital

Marcélio Brasileiro é prefeito eleito (2020) e reeleito (2024) no município de Nova Mamoré. É professor efetivo da Unir e herdeiro do capital político do seu pai, o ex-prefeito Zé Brasileiro, detentor de três mandatos de prefeito e um de vice-prefeito.

Doutor

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), é bacharel em Geografia (PUC-Goiás), mestre em Geografia (UNIR), doutor em Ciência Política (PUC-SP), autor e coautor de livros e possui dezenas de artigos científicos publicados voltados para gestão municipal.

Sério

Falando sério, diversidade cultural é a coexistência de uma variedade de culturas, expressões e tradições de uma sociedade ou no mundo. Ela engloba diferenças de idiomas, crenças, culinárias, vestimenta e modos de vida, refletindo a riqueza da experiência humana.