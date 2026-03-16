Capacitação em Combate Veicular qualifica profissionais da segurança pública em São Francisco do Guaporé e Ji-Paraná

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 16/03/2026 às 14h38

Com o objetivo de aprimorar a qualificação dos profissionais da segurança pública o Governo de Rondônia realizou, entre os dias 9 e 12 de março, o curso de “Combate Veicular” nos municípios de São Francisco do Guaporé e Ji-Paraná. A capacitação teve como público alvo, servidores das Polícia Penal, Polícia Judicial e Polícia Militar, com técnicas que possibilitam uma atuação mais segura e eficiente em cenários de conflito armado envolvendo veículos.

A capacitação reforça o preparo técnico e operacional das equipes para atuação segura em diferentes cenários.

Executado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), o curso contou com carga horária de 20 horas, incluindo atividades teóricas e práticas, realizadas nos períodos matutino e vespertino, com foco no aperfeiçoamento tático e operacional dos participantes. Para o governador de Rondônia, o investimento na capacitação dos profissionais da segurança pública é fundamental para garantir uma atuação cada vez mais eficiente e segura.

INTENSIFICAÇÃO NA SEGURANÇA

A formação continuada é considerada um eixo estratégico para a consolidação da segurança pública, pois amplia não apenas o desempenho operacional durante o serviço, mas também a capacidade de tomada de decisão em situações cotidianas fora do ambiente institucional. O curso auxilia no aperfeiçoamento das atividades de escolta, transporte de custodiados e deslocamentos operacionais.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a qualificação contínua fortalece não apenas o trabalho operacional, mas também a segurança dos próprios profissionais, além de preparar as equipes para atuar em diferentes cenários.