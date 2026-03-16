Campanha “Jaru salvando vidas, quem doa sangue, doa vida!” acontece nesta sexta (20) e sábado (21); coleta acontecerá no Centro de Saúde Especializado da Mulher

Por Ascom

Publicada em 16/03/2026 às 16h23

A Prefeitura de Jaru, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron, realiza nesta sexta-feira (20) e sábado (21) mais uma edição da campanha “Jaru salvando vidas, quem doa sangue, doa vida!”.

O atendimento aos doadores acontecerá no Centro de Saúde Especializado da Mulher, situado na rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2026, Setor 04.

Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue, desde que pesem acima de 50 quilos, estejam sem sintomas de gripe ou infecções, não tenham ingerido bebida alcoólica nas 24 horas anteriores à doação e não estejam em período de pós-parto ou com cirurgias recentes.

Na sexta-feira, a campanha será das 8h às 18h e no sábado, das 8h até as 16h. No momento da triagem, é necessário apresentar documento de identificação oficial com foto.