Campanha “Declare Seu Amor 2026”, do Tribunal de Justiça, é apresentado em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 10h47

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), realizou na manhã desta terça-feira, 17, no plenário da Câmara Municipal, a reunião de divulgação da campanha “Declare Seu Amor 2026”.

A iniciativa é promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) e conta com o apoio do município de Rolim de Moura na mobilização da sociedade local. A campanha tem como principal objetivo incentivar contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda aos Fundos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

O encontro reuniu representantes da Semas, CMDCA, CMPI, profissionais de escritórios de contabilidade, membros do CIMCERO e entidades do terceiro setor, consolidando uma importante articulação entre o Judiciário, o poder público municipal e a sociedade civil organizada.

A apresentação foi conduzida pelo desembargador Isaias Fonseca, que ressaltou a relevância da adesão da sociedade à campanha.

“Essa é uma oportunidade concreta de transformar vidas por meio de um gesto simples. Quando o contribuinte destina parte do seu imposto, ele fortalece diretamente projetos que atendem quem mais precisa. É fundamental que a população compreenda esse mecanismo e participe ativamente”, destacou.

Durante a apresentação, foi explicado que pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, sendo até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa. O procedimento é simples e pode ser realizado diretamente na declaração do Imposto de Renda, sem gerar custos adicionais ao contribuinte.

Na prática, o valor destinado não representa um gasto extra, mas sim uma escolha consciente sobre o destino de parte do imposto que já seria pago à União. Ao optar pela destinação, o contribuinte contribui diretamente para o desenvolvimento de ações locais, garantindo que os recursos permaneçam no município e beneficiem a própria comunidade.

Os valores arrecadados são geridos pelos conselhos municipais, que têm a responsabilidade de deliberar, fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos em projetos sociais voltados à promoção de direitos, proteção social e melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e idosos.

A campanha “Declare Seu Amor 2026” reforça o papel da união entre instituições e sociedade na construção de uma cidade mais justa e solidária, estimulando a responsabilidade social e a participação cidadã.

Com o apoio da Prefeitura de Rolim de Moura, a iniciativa ganha ainda mais força no município, ampliando o alcance da campanha e incentivando a população a transformar parte do seu imposto em investimentos diretos no bem-estar da comunidade.