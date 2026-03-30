Bia Miranda afirma que dinheiro falso apreendido seria usado em sessão de fotos: “Não tinha valor”

Por POP Mais

Publicada em 30/03/2026 às 11h57

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, se pronunciou neste sábado (28) após a apreensão de cerca de US$ 40 mil em notas falsificadas durante uma operação policial em sua casa, no Rio de Janeiro. Segundo ela, o dinheiro seria cenográfico e teria sido adquirido para uma sessão de fotos.

Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, Bia explicou que comprou os itens por meio de um aplicativo internacional, pagando cerca de R$ 16 por cada “bolo” de notas. A ideia, de acordo com a influenciadora, era produzir um ensaio inspirado em imagens de modelos estrangeiras, com cenários luxuosos e dinheiro espalhado.

“Era uma proposta estética, tipo fotos de fora, com carro, joias e dinheiro em volta”, afirmou. Ela também disse que já havia combinado a realização do ensaio com sua equipe e que mensagens no celular — apreendido durante a operação — comprovariam a finalidade do material.

Bia é investigada por suposta promoção de jogos de azar ilegais, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu um mandado de busca e apreensão pela segunda vez na sexta-feira (27). A influenciadora relatou que os agentes revistaram sua residência e abriram encomendas vindas do exterior, onde estavam as notas semelhantes a dólares.

Segundo ela, os próprios policiais teriam comentado sobre a aparência realista do material. “Eu não tinha como saber. Estava escrito que não tinha valor”, disse. A influenciadora ainda destacou que as notas estavam lacradas e que nunca chegaram a ser utilizadas.

Além do dinheiro cenográfico, ela contou que também havia comprado outros itens para compor o ensaio, como acessórios e objetos decorativos. Bia negou qualquer uso do material para enganar seguidores ou promover plataformas ilegais.

Em nota, a defesa da influenciadora afirmou que o mandado faz parte de uma investigação em andamento e não representa culpa. Os advogados reforçaram que os itens apreendidos são comuns em produções visuais, não possuem valor real e não foram utilizados para fins ilícitos.

O caso segue sob investigação, e a equipe jurídica de Bia Miranda afirma confiar que a apuração esclarecerá os fatos.