Prefeitura de Porto Velho inicia seleção de empresas para construir 572 moradias

Por Semdec

Publicada em 30/03/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho iniciou o processo de seleção de empresas da construção civil para futuros empreendimentos habitacionais no município. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, do Governo Federal.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a gestão avança no planejamento para ampliar o acesso à moradia em Porto Velho. “Esse processo garante mais transparência e qualidade nos empreendimentos. Nosso objetivo é reduzir o déficit habitacional com responsabilidade. É trabalho para garantir dignidade às famílias.”

A iniciativa faz parte das etapas preparatórias para a construção de 572 unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda.

Segundo Léo Moraes, a gestão avança no planejamento para ampliar o acesso à moradia em Porto Velho

Para o secretário da Semdec, Alencar Magalhães, a secretaria está avançando de forma consistente na execução do programa Minha Casa, Minha Vida no município. “Já contamos com a pré-aprovação da Caixa Econômica Federal e publicamos o edital para seleção das empresas responsáveis pela construção de 572 unidades habitacionais. Esse novo conjunto foi planejado em áreas bem localizadas, próximas a equipamentos públicos essenciais, e com um conceito urbanístico que prioriza qualidade de vida, com casas unifamiliares, quintal e menor adensamento”

O secretário ainda reforça o compromisso de garantir transparência em todas as etapas. “Se os trâmites administrativos seguem dentro do previsto, a expectativa é iniciar as obras ainda este ano. Em seguida, avançaremos para a fase de pré-seleção e seleção dos futuros beneficiários, assegurando que todo o processo seja conduzido com responsabilidade e respeito à população que mais precisa.”

EMPRESAS

O município realiza Chamamento Público para identificar empresas interessadas. Os participantes devem atender aos requisitos técnicos, operacionais e legais previstos em edital.

Para Alencar Magalhães, a secretaria está avançando de forma consistente na execução do programa Minha Casa, Minha Vida no município

As empresas selecionadas serão responsáveis pela elaboração dos projetos e poderão atuar na execução das obras, conforme aprovação do agente financeiro do programa.

O processo busca garantir transparência, competitividade e qualidade técnica.

FAMÍLIAS

As moradias serão destinadas a famílias previamente cadastradas, conforme critérios do programa federal.

As inscrições para a população ainda não estão abertas. O edital será lançado após a conclusão das etapas administrativas e aprovação junto à Caixa Econômica Federal.

HABITAÇÃO

A medida integra o planejamento da política habitacional do município, com foco na ampliação do acesso à moradia e na redução do déficit habitacional.