3º Festival Peixes da Amazônia movimenta Porto Velho com programação gratuita e foco no desenvolvimento sustentável e gastronomia

Por Yalle Dantas

Publicada em 30/03/2026 às 11h36

A capital rondoniense se prepara para receber a terceira edição do Festival Peixes da Amazônia, um dos maiores eventos voltados à valorização da biodiversidade aquática e ao desenvolvimento econômico da região. Com entrada gratuita para visitantes e expositores, o festival ocorre entre os dias 2 e 5 de abril, das 16h às 22h, no espaço da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).

O evento consolida-se como um ponto de encontro estratégico para diferentes setores que têm os peixes amazônicos como protagonistas. Entre as áreas representadas estão comércio, serviços, empreendedorismo, turismo, gastronomia e piscicultura. A programação oferece um ambiente propício à apresentação de produtos e serviços, geração de novos negócios, networking, visibilidade de marcas e vendas diretas.

“O Festival Peixes da Amazônia nasceu com o propósito de conectar conhecimento, sabor e oportunidades. Nesta terceira edição, reforçamos o compromisso de oferecer um espaço democrático e gratuito, onde empreendedores, chefs, pescadores e o público em geral possam trocar experiências e fortalecer a cadeia produtiva do pescado na região”, destacou a organização do evento.

A entrada franca abrange tanto o público visitante quanto os expositores, eliminando barreiras para a participação de pequenos e médios empreendedores. A expectativa é de grande circulação de pessoas ao longo dos quatro dias, impulsionando a economia local e promovendo a riqueza cultural e ambiental da Amazônia.

Serviço

3º Festival Peixes da Amazônia

Data: 2 a 5 de abril de 2026

Horário: 16h às 22h

Local: EFMM – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Porto Velho (RO)

Entrada: Gratuita (público e expositores)