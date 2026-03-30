Ao lado de ex-ministra de Bolsonaro, Hildon faz aceno ao agronegócio e tenta avançar sobre a base do ex-presidente em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/03/2026 às 11h40

A agenda do ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao governo de Rondônia pelo União Brasil, Hildon Chaves, em Vilhena, ao lado da ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, senadora Tereza Cristina (PP), e do deputado estadual Cirone Deiró, foi lida nos bastidores como mais um passo na disputa pelo eleitorado de direita no estado.

A visita a uma plantação de pinus voltada à produção de resina serviu como pano de fundo. Mais do que a agenda em si, o que chamou atenção foi a composição do grupo e o recado político embutido: aproximação com o agronegócio e, por tabela, com o campo bolsonarista.

Durante a passagem pelo município, Hildon destacou o potencial produtivo da região e fez questão de enfatizar o peso político da aliada. “Nós estamos aqui em Vilhena acompanhando um experimento agroflorestal maravilhoso. A senhora é um ícone do agronegócio do nosso Brasil”, afirmou.

Tereza Cristina também ressaltou a possibilidade de expansão do modelo produtivo no estado, citando o potencial da atividade em Rondônia.

Apesar do discurso voltado à produção, a leitura política é inevitável. Hoje, o espaço da direita em Rondônia tem dono: o senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao governo e candidato de Jair Bolsonaro no estado.

A presença de Tereza Cristina, tratada por Hildon como “ícone do agronegócio”, reforça o peso simbólico da agenda. Ela também é citada nos bastidores como possível vice em uma chapa presidencial encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL), o que amplia o alcance político do encontro.

Entre políticos e aliados, a interpretação é direta: ao aparecer ao lado da ex-ministra, Hildon tenta se aproximar de um eleitorado que já está, em grande parte, vinculado ao grupo de Bolsonaro em Rondônia.

Não há anúncio de alinhamento, mas o gesto é claro.

Nos próximos meses, a tendência é que agendas desse tipo se tornem mais frequentes, com pré-candidatos buscando espaço junto a setores organizados e lideranças nacionais.

Enquanto isso, Marcos Rogério segue como referência do bolsonarismo no estado e ponto de partida para qualquer disputa dentro desse campo político.