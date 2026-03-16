Bairro Caixa DÁgua recebe operação tapa-buracos e manutenção das vias

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 15h21

Na manhã desta segunda-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento, SEMOD, esteve no bairro Caixa DÁgua realizando serviços de tapa-buracos em diferentes pontos das ruas da comunidade.

A ação integra o cronograma permanente de manutenção das vias urbanas, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente essas ruas.

De acordo com a secretaria, os trabalhos estão sendo executados conforme a liberação da massa asfáltica pela usina. Atualmente a demanda pelo material é grande em todo o estado, o que exige planejamento para que os municípios consigam manter as frentes de trabalho ativas.

Mesmo diante desse cenário, a Prefeitura de Espigão do Oeste segue mobilizando as equipes e aproveitando cada carregamento de massa asfáltica para atender o maior número possível de pontos que necessitam de reparos.

A manutenção das ruas é uma ação essencial para preservar o pavimento, melhorar a trafegabilidade e garantir mais qualidade de vida para a população.

A Prefeitura segue trabalhando diariamente para manter a cidade organizada e com infraestrutura cada vez melhor para todos.