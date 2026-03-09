ASSEC realiza parceria para capacitação de professores e funcianarios em primeiros socorros nas escolas

Por sindsef-ro

Publicada em 09/03/2026 às 08h44

A ASSEC (Associação das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas de Porto Velho) realizou uma reunião importante com escolas filiadas e parceiros para discutir a capacitação de professores e profissionais em primeiros socorros. Esse tipo de iniciativa é fundamental para garantir que os profissionais estejam preparados para lidar com situações de emergência nas escolas.

A capacitação em primeiros socorros é especialmente relevante considerando a Lei Lucas, que tornou obrigatória a formação em primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino. Com essa parceria, a ASSEC busca promover um ambiente mais seguro para alunos e profissionais.

Essa capacitação contará com parte teórica e prática sobre atendimento a emergências, como engasgos, parada cardiorrespiratória, fraturas, entre outros. É um passo importante para fortalecer a segurança e o bem-estar nas escolas de Porto Velho.

A presença do Dr. Vinicius Nogueira, coordenador do curso de medicina da Universidade Federal de Rondônia, é um grande reforço para a iniciativa da ASSEC. Com a parceria entre a ASSEC e a universidade, a capacitação em primeiros socorros deve ser ainda mais efetiva e de qualidade.

O professor Mário Jorge, presidente da ASSEC, está tocando um projeto importante para melhorar a segurança nas escolas. A colaboração com profissionais da área de medicina é fundamental para garantir que os professores e funcionários recebam orientações atualizadas e práticas sobre como agir em situações de emergência.

O presidente do Sindsef, Almir José externou apoio à iniciativa da ASSEC, colocando-se à disposição para participar dessa importante parceria para o sistema educacional

A capacitação deve abordar temas como:

– Atendimento a emergências clínicas

– Suporte básico de vida

– Primeiros socorros em casos de trauma

– Uso de equipamentos de emergência

Com essa parceria, a ASSEC reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.