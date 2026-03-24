Alex Redano solicita operação tapa-buracos em rodovias na região central de Rondônia

Por Mateus Andrade

Publicada em 24/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia solicitando, em caráter de urgência, a realização de operação tapa-buracos em trechos de rodovias estaduais. A solicitação foi encaminhada com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e contempla a recuperação da RO-470, no trecho que liga a BR-364 aos municípios de Nova União e Mirante da Serra. Também foi destacada a necessidade de manutenção na RO-205, no percurso entre Cujubim e a BR-364.

Redano também ressaltou os impactos na economia local (Foto: Governo de Rondônia)

De acordo com o parlamentar, a medida é necessária diante das condições de trafegabilidade das rodovias, que apresentam buracos ao longo do trajeto. A situação compromete a segurança de motoristas, motociclistas e demais usuários, além de aumentar o risco de acidentes.

Redano também ressaltou os impactos na economia local, especialmente para produtores rurais e comerciantes que dependem das vias para o escoamento da produção. Segundo ele, o problema afeta ainda o transporte escolar e o deslocamento da população para atendimentos de saúde e outras atividades essenciais.

“A recuperação dessas rodovias é fundamental para garantir segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para a população”, afirmou o deputado.

Foto: Assessoria