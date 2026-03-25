Alan Queiroz participa da entrega de equipamentos agrícolas e fortalece agricultura familiar em Monte Negro

Por Jorge Fernando

Publicada em 25/03/2026 às 08h10

O município de Monte Negro recebeu novos investimentos voltados para o fortalecimento da agricultura familiar. O deputado estadual Alan Queiroz (PL) participou da entrega de uma nota niveladora e uma carreta basculante para a ASPROVARIJA, representando mais um avanço no apoio ao homem do campo. A entrega é resultado de solicitação do deputado estadual Alan Queiroz, após demanda apresentada pelo vereador Thonatan Libarde.

A entrega é resultado de solicitação do deputado estadual Alan Queiroz (Foto: Ray Natalisson | Assessoria Parlamentar)

Os equipamentos contribuirão diretamente para o aumento da produtividade e melhoria das condições de trabalho dos pequenos produtores da região, facilitando atividades essenciais como preparo do solo e transporte da produção. Ao longo do mandato, já foram destinados mais de R$ 2 milhões em investimentos para Monte Negro, contemplando associações e iniciativas que impulsionam a produção rural e promovem mais qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo.



O deputado destacou a importância de atender às demandas que levam a melhorias nas produções rurais. "Esses equipamentos chegam para fortalecer o trabalho dos nossos produtores, garantindo mais estrutura e melhores condições no campo. Nosso compromisso é seguir ouvindo as demandas e destinando recursos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, especialmente de quem movimenta a economia do nosso estado", afirmou.



Para o vereador Thonatan Libarde, ressaltou que a conquista é resultado do diálogo e da união de esforços em prol da comunidade rural. "Essa era uma demanda importante dos nossos produtores, e hoje temos a satisfação de ver esses equipamentos chegando para ajudar no dia a dia do campo. Obrigado ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e por estar sempre atento às necessidades de Monte Negro", destacou.



Com mais essa entrega, Monte Negro avança no fortalecimento da agricultura familiar, garantindo melhores condições de trabalho para os produtores e impulsionando o desenvolvimento econômico local.