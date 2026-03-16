Ação com hidrojato reforça o combate aos alagamentos na avenida Rio de Janeiro

Por André Oliveira

Publicada em 16/03/2026 às 11h44

Com o objetivo de reforçar a limpeza da rede de drenagem e prevenir alagamentos em Porto Velho, a prefeitura realiza trabalho de desobstrução de galerias pluviais na avenida Rio de Janeiro utilizando a tecnologia de hidrojato. A ação busca melhorar o escoamento da água da chuva em um dos pontos historicamente mais afetados por acúmulo de água na capital.

O serviço é executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto Velho (Seinfra) e integra um conjunto de medidas adotadas desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes para melhorar a infraestrutura urbana e enfrentar problemas recorrentes de alagação em diferentes regiões da cidade, em especial nessa região do bairro Lagoinha.

O hidrojato é um equipamento que utiliza jatos de água em alta pressão para limpar e desobstruir tubulações, galerias pluviais e bueiros. A trabalho permite remover lama, areia, lixo e outros resíduos acumulados ao longo do tempo dentro da rede de drenagem, contribuindo para que a água das chuvas escoe com mais rapidez e eficiência.

Ação contínua

Hidrojato visa limpar e desobstruir tubulações, galerias pluviais e bueiros

De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, a ação integra o trabalho contínuo de manutenção da drenagem urbana realizado pela prefeitura, que inclui limpeza de galerias, desobstrução de bueiros e recuperação de pontos críticos em diversas regiões da cidade. Segundo o secretário, o objetivo é garantir o escoamento eficiente da água da chuva, reduzir os riscos de alagamentos e melhorar a mobilidade urbana.

“Esse serviço é fundamental porque o hidrojato consegue fazer uma limpeza mais profunda dentro das galerias e tubulações. Muitas vezes há acúmulo de materiais que não são retirados apenas com a limpeza tradicional. Um trabalho que vem sendo realizado em diversas regiões da nossa cidade e já apresentam resultados”, explicou o secretário.

A avenida Rio de Janeiro é conhecida há anos pelos problemas de acúmulo de água durante períodos de chuva, situação que frequentemente gerava transtornos para motoristas, moradores e comerciantes da região. No entanto, o cenário vem apresentando melhorias gradativas com a intensificação das ações de limpeza, manutenção e recuperação da rede de drenagem na região desde do ano passado.