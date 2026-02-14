“Vivendo cada etapa com muita intensidade”: Andressa Urach volta à Sapucaí após 13 anos

Publicada em 14/02/2026 às 09h45
Às vésperas do Carnaval 2026, Andressa Urach afirma viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na folia. Aos 38 anos, ela retorna à avenida depois de 13 anos afastada dos desfiles oficiais e estreia como musa da Unidos do Porto da Pedra.
Em Salvador, onde cumpria agenda recente, a influenciadora comentou que encara o retorno como algo simbólico — e possivelmente definitivo. “Voltar depois de tanto tempo mexe muito comigo. Eu não sei se terei outra oportunidade como essa, então estou vivendo cada etapa com muita intensidade”, declarou.
A apresentação acontecerá na Marquês de Sapucaí, no sábado, 14 de fevereiro de 2026, pela Série Ouro. A escola levará para a avenida o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, que propõe uma reflexão histórica sobre a prostituição ao longo dos tempos.
Para a estreia, Andressa aposta em um figurino de forte impacto visual. A fantasia, segundo ela, possui aproximadamente 300 mil cristais de vidro e ultrapassa quatro quilos. “É um figurino pensado para causar impacto quando eu entrar na avenida. O peso existe, mas faz parte do espetáculo”, afirmou. O traje combina lilás, verde e azul, com renda francesa bordada manualmente e pedrarias lapidadas na França, compondo uma proposta inspirada nas profundezas do mar. “A ideia foi remeter às profundezas do mar, algo intenso, forte, que combina com esse momento que eu estou vivendo”, explicou.
A preparação também envolve cuidados físicos específicos. “Eu faço alguns procedimentos para conseguir aguentar o tempo de avenida e o peso da fantasia. O objetivo é atravessar o samba com mais conforto”, relatou, acrescentando que cada integrante encontra estratégias próprias para enfrentar calor, esforço e exposição.
Sobre a possibilidade de despedida, Andressa reforçou o caráter especial da participação. “Esse pode ser um dos momentos mais marcantes da minha trajetória no Carnaval. Por isso estou aproveitando tudo, desde os ensaios até a preparação final”, afirmou. E concluiu: “Eu sei da responsabilidade de estar ali e quero atravessar a Sapucaí entregando tudo o que esse desfile representa para mim”.
