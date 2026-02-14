FFER abre período de inscrições para competições do futebol de base

Publicada em 14/02/2026 às 10h40
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do Departamento de Competições divulgou nesta sexta feira o período de inscrições para o Rondoniense Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 aos clubes habilitados, à participarem das competições oficiais da FFER. O período de inscrição será entre os dias 16 e 28 de fevereiro, dentro desse prazo os clubes filiados devem confirmar a participação nas competições via e-mail encaminhado ao DCO da FFER.
Para o coordenador das competições de base da FFER, José Natal Jacob, para formatar e melhor planejar as competições de base é necessário ter o número de clubes participantes, " sempre planejamos com carinho as competições da base, para melhor atender as expectativas dos filiados e principalmente dos nossos jovens atletas, por isso é fundamental já ter o número de clubes inscritos para realizar o melhor planejamento para cada competição, então solicitamos aos clubes filiados que se atentem ao período de inscrição pra gente começar a formatar as competições" frisou Natal.
Após o período de inscrições e o número de clubes participantes das competições definidos, a FFER deve realizar o congresso técnico com os representantes dos clubes inscritos para discutir o andamento das competições. O campeão do Rondoniense Sub-17 e Rondoniense Sub-15, garante vaga na Copa do Brasil de 2027
