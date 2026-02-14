Rondoniense 2026: 9ª rodada tem três jogos no fim de semana e folga do Ji-Paraná

Publicada em 14/02/2026 às 09h30
A sequência do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 será mantida neste fim de semana com a realização da 9ª rodada, distribuída entre sábado (14) e domingo (15), enquanto o Ji-Paraná FC, atual líder da competição, não entra em campo nesta etapa. Três confrontos foram programados para dar continuidade ao calendário do estadual.
O encerramento da rodada está previsto para o domingo, às 17h30, quando Sport Club Genus e Rondoniense Social Clube se enfrentam no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Antes disso, duas partidas movimentam o sábado. Na capital, Gazin Porto Velho EC e Barcelona FC jogam às 16h, também no Aluízio Ferreira. Mais tarde, às 19h30, a Sociedade Esportiva União Cacoalense recebe o Guaporé FC no Estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.
Os confrontos poderão ser acompanhados presencialmente ou por transmissão ao vivo na internet, disponibilizada pelos canais FTV-FFER e Deu Bera no YouTube, alternativa para quem não estiver nos estádios.
