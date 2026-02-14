Assinado contrato para construção do Fórum Digital em Alto Alegre dos Parecis 

Publicada em 14/02/2026 às 10h46
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) deu mais um passo na ampliação do acesso à Justiça no interior do estado com a assinatura do contrato para a construção do Fórum Digital no município de Alto Alegre dos Parecis. A iniciativa integra a política institucional de modernização da estrutura judiciária e de fortalecimento da presença do Judiciário em localidades mais distantes dos grandes centros.
O novo espaço será estruturado para oferecer atendimento virtual à população, com salas equipadas para a realização de audiências por videoconferência, atendimento remoto por magistrados(as) e servidores(as), além de suporte para consultas processuais e serviços judiciais diversos. A proposta é garantir mais celeridade, economicidade e comodidade aos cidadãos, evitando deslocamentos longos até outras comarcas.
A implantação do Fórum Digital reforça o compromisso do TJRO com a transformação digital e com a democratização do acesso à Justiça, especialmente em municípios que não possuem sede de comarca. O modelo permite que a população tenha acesso aos serviços judiciais por meio de tecnologia segura e integrada aos sistemas do Poder Judiciário.
Com a assinatura do contrato, a próxima etapa será o início das obras, seguindo o cronograma estabelecido no instrumento firmado. A expectativa é de que, após a conclusão, o espaço amplie significativamente o atendimento à comunidade local, promovendo inclusão digital e maior efetividade na prestação jurisdicional.
A expansão dos Fóruns Digitais faz parte de um conjunto de ações estratégicas do TJRO voltadas à interiorização da Justiça e à inovação institucional, alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o fortalecimento do Judiciário brasileiro.
