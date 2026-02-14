Prefeitura intensifica ações de prevenção no Carnaval com distribuição de 522 kits pelo SAE

Publicada em 14/02/2026 às 10h36
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou durante o período de Carnaval a ação “Folião brinca o carnaval, mas não descuida da proteção”, reforçando a importância da prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a promoção da saúde da população.
A mobilização foi coordenada pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) e teve como foco principal a conscientização dos foliões quanto aos cuidados necessários durante as festividades, aliando informação, orientação e acesso facilitado aos insumos de prevenção.
Ao todo, foram distribuídos 522 kits de prevenção, contendo autoteste de HIV, preservativos masculinos e femininos, além de outros produtos voltados à proteção e ao cuidado com a saúde sexual. A iniciativa buscou ampliar o acesso aos métodos preventivos e incentivar a testagem como estratégia fundamental para o diagnóstico precoce.
De acordo com a Semusa, ações como essa fazem parte das estratégias permanentes da gestão municipal para fortalecer a prevenção, reduzir riscos e garantir atendimento especializado à população. O Serviço de Assistência Especializada (SAE) atua de forma contínua no acompanhamento, diagnóstico e tratamento das ISTs, além de desenvolver campanhas educativas ao longo do ano.
Com a iniciativa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso com a saúde pública, investindo em políticas de prevenção, informação e cuidado, especialmente em períodos festivos, quando a conscientização se torna ainda mais necessária.
