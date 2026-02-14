Judiciário de Rondônia funciona em regime de plantão até quarta-feira (18)

Por TJ-RO
Publicada em 14/02/2026 às 10h52
O Poder Judiciário do Estado de Rondônia funcionará em regime de plantão até a próxima quarta-feira (18). O atendimento regular ao público será retomado na quinta-feira (19), no horário das 7h às 14h, em todas as comarcas do estado.
O regime de plantão assegura a continuidade da prestação jurisdicional em situações emergenciais, garantindo que casos de urgência recebam a devida apreciação judicial.
Confira aqui os contatos e meios de acionamento dos servidores(as) e magistrados(as) de plantão, de acordo com a competência de cada um dos órgãos julgadores do TJRO.
