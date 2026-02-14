Dicas para aproveitar o Carnaval de maneira saudável e segura em PVH

Publicada em 14/02/2026 às 10h28
Seguindo orientações das secretarias municipais, a Prefeitura de Porto Velho preparou um guia prático para se divertir de maneira segura e saudável no Carnaval 2026.
Ir para a folia exige organização. Defina ponto de encontro, horário de saída e forma de retorno. Salve contatos de emergência no celular e leve documento com identificação. Crianças, idosos e pessoas com deficiência precisam portar cartão com nome completo, telefone do responsável, informações sobre saúde, caso exista alguma condição que exija cuidado.
Alimente-se antes de sair e leve garrafa de água. O calor de Porto Velho aumenta o risco de mal-estar. Em caso de chuva, prepare sua proteção individual ou dos familiares. Quem faz uso de medicamento precisa respeitar horário e dose.
Além das orientações gerais, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforçou a estrutura de atendimento diretamente nos circuitos dos blocos. A Van de Acolhimento atua como unidade móvel de suporte social e clínico, especialmente para atendimento a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência ou importunação sexual, com escuta qualificada, encaminhamentos à rede de proteção, oferta de pílula do dia seguinte (mediante avaliação técnica) e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
A Tenda da Saúde também está instalada nos pontos oficiais da folia, com distribuição de preservativos, gel lubrificante e orientações sobre prevenção combinada, incluindo informações sobre PrEP e PEP.
Cuidados com crianças
Crianças não devem circular sozinhas em bloco ou desfile. O responsável precisa manter contato visual constante. Evite colocá-la sobre os ombros em meio à multidão. Prefira locais com espaço de circulação.
Explique à criança que ela deve procurar guarda municipal, policial militar ou equipe identificada pela organização caso se perca. Ensine o nome completo dos pais ou responsáveis. Use um crachá com nome, foto, endereço e contato dos responsáveis.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura proteção integral durante grandes eventos. Para fortalecer essa rede, a Semias disponibiliza nos blocos Van Escritório e trailer com Conselheiro Tutelar para atendimento de denúncias espontâneas ou realizadas por terceiros. A operação conta ainda com apoio da Semusa, Samu, Polícia Civil (197), Instituto Médico Legal (IML), Polícia Militar por meio da Atividade Delegada e Disque 100 para denúncias de violações de direitos. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) também integra a operação durante o período festivo.
Atenção com idosos
Idoso precisa evitar longos períodos sob sol. Procure áreas com sombra e assento. Hidratação frequente reduz risco de queda de pressão.
Quem tem doença crônica precisa portar receita ou relatório médico. Em caso de tontura, dor no peito ou falta de ar, procure as equipes profissionais nas unidades de saúde instaladas no circuito da festa.
Segurança para mulheres
Mulher não deve aceitar bebida de desconhecido. Mantenha o copo sob controle. Em caso de assédio, procure a equipe de segurança ou ponto de apoio da prefeitura.
Combine código de segurança com amigas para sinalizar e avisar em caso de situações de risco. O deslocamento para casa deve ocorrer em grupo ou por transporte regularizado.
Em caso de aplicativo, esteja acompanhada e se mantenha em segurança. Compartilhe sua localização por aplicativos para pessoas de sua confiança.
Pessoas neurodivergentes e autistas
Blocos e shows possuem som alto e grande fluxo de pessoas. Pessoa autista pode utilizar protetor auricular para reduzir impacto sonoro. Informe-se sobre rotas de saída e espaços com menor concentração de público.
Responsável deve avaliar o tempo de permanência no evento. Caso surja uma crise sensorial, procure uma área mais afastada do som e da multidão. A prefeitura estará com estrutura montada para oferecer apoio.
Direitos e cuidados com PCD
As pessoas com deficiência têm direito a acesso prioritário e espaço reservado. Evite locais com empurra-empurra.
Os cadeirantes precisam verificar a condição do trajeto antes de sair de casa. Ruas interditadas alteram a circulação de veículos e transporte por aplicativo.
Consumo de bebida e alimentação
Intercale bebida alcoólica com água. Não misture álcool com medicamento. Ambulantes precisam estar credenciados pela prefeitura. Observe identificação visível no crachá ou barraca.
Evite alimentos sem procedência. Intoxicação alimentar gera atendimento de urgência e pode sobrecarregar a rede de saúde.
Paredões de som e limite de ruído
A Prefeitura de Porto Velho proíbe paredões de som fora das áreas autorizadas e estabelece limite de horário e volume. Equipamento irregular pode ser apreendido.
Neste ano, as carretinhas terão dia e local exclusivos: terça-feira de Carnaval, das 14h às 21h, na Avenida Lauro Sodré, em frente ao Parque Circuito. Fo a da área autorizada, continuam proibidas nos circuitos oficiais dos blocos.
Proibição de garrafas de vidro
Garrafas de vidro estão proibidas nos circuitos oficiais. O material pode causar ferimento em caso de queda ou briga. Utilize recipiente plástico ou lata, conforme regra do evento.
Fiscalização pode recolher material irregular na entrada da festa.
Estacionamento e bloqueio de vias
Estacione apenas em local permitido. Veículo em área bloqueada pode sofrer multa e remoção. Consulte previamente as ruas interditadas divulgadas pela prefeitura.
Não deixe objetos à vista dentro do carro. Furto costuma ocorrer em área com grande circulação.
Transporte e retorno seguro
Prefira transporte coletivo, táxi ou aplicativo regulamentado. Nos dias 16 e 18 de fevereiro, os ônibus funcionam normalmente. No dia 17, a operação ocorre em horário de domingo, com início às 4h40 e última saída às 1h20. A orientação é consultar previamente os horários das linhas no aplicativo CittaMobi.
Verifique placa e nome do motorista antes de entrar no veículo. Compartilhe trajeto com familiar. Acione os mecanismos de denúncia em caso de assédio ou violência, como telefone 190 ou procure equipes policiais mais próximas.
Quem consumir álcool não deve dirigir. Lei seca vale durante todo o período de Carnaval.
Acionamento de emergência
Guarda Municipal, Polícia Militar identificados com Atividade Delegada e equipes de saúde atuam nos pontos oficiais. Em caso de crime, registre ocorrência. O atendimento médico funciona em postos instalados pela Secretaria Municipal de Saúde no corredor da folia.
Carnaval movimenta Porto Velho e atrai visitantes de outros estados e países. A informação reduz risco e preserva a festa.
Texto: Secom
