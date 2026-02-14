Após 12 anos, chega ao fim a relação de Nanda Costa e Lan Lanh

Publicada em 14/02/2026 às 09h38
Chegou ao fim o casamento entre Nanda Costa e Lan Lanh, encerrando uma relação que atravessou mais de uma década. A informação foi publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo. Segundo a nota, a decisão foi tomada em comum acordo e sem conflitos.
A história das duas começou longe dos holofotes. O relacionamento teve início em 2014, mas permaneceu restrito ao círculo íntimo até 2018, quando optaram por tornar a união pública. No ano seguinte, oficializaram a relação no civil em uma celebração reservada, realizada apenas para familiares e amigos mais próximos.
Em 2021, o casal anunciou a chegada das gêmeas Kim e Tiê, ampliando a família. A partir desse momento, passaram a compartilhar com mais frequência momentos do cotidiano nas redes sociais, o que aumentou a visibilidade da vida pessoal das artistas.
Até agora, não houve manifestação direta das duas sobre o término. Conforme a coluna, a separação ocorreu de maneira tranquila. Após anos dividindo projetos, residência e a criação das filhas, Nanda e Lan Lanh passam a trilhar trajetórias individuais, mantendo o foco na carreira e na rotina familiar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!