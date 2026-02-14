Zé Felipe diz que quer usar fama para apoiar projetos sociais: “Sentido algo diferente no coração”

Publicada em 14/02/2026 às 10h07
Conhecido pelo repertório pop e pela forte presença nas redes sociais, Zé Felipe usou seu perfil nesta quinta-feira (12) para abordar um tema diferente do habitual. Em tom reflexivo, o artista afirmou que tem repensado o propósito de sua visibilidade e sinalizou interesse em direcionar sua influência para iniciativas sociais.
Segundo o cantor, a mudança não está ligada à carreira musical, mas a um processo pessoal. “Tenho sentido algo diferente no coração. Uma vontade de usar essa força que a gente construiu aqui para ser luz na vida de alguém”, declarou. Ele descreveu a sensação como um “chamado” que vem se repetindo. “Isso vem me acompanhando como um chamado... um sentimento que não me deixa em paz, que me lembra todos os dias que talvez eu possa fazer mais”.
Durante o desabafo, Zé Felipe mencionou um obstáculo comum entre quem deseja ajudar: a insegurança. Para ele, muitas pessoas têm disposição para colaborar, mas esbarram na falta de direcionamento. “As pessoas querem estender a mão, mas muitas vezes não sabem por onde começar ou têm medo de que a ajuda não chegue onde deveria. E isso dói, porque a vontade existe, só falta direção”, afirmou.
O artista indicou que pretende atuar como ponte entre seguidores interessados em contribuir e projetos que necessitam de apoio. Ele ressaltou que o alcance conquistado nas plataformas digitais pode ultrapassar o entretenimento e ganhar função social. “Quando a gente entende a força que tem nas mãos, percebe que isso pode se tornar ponte, pode ser resposta na vida de alguém”, disse.
Ao final, o cantor sugeriu que iniciativas concretas podem ser anunciadas em breve, convidando o público a acompanhar os próximos passos.
