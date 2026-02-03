Trump exige que Harvard pague indenização de US$ 1 bilhão

Publicada em 03/02/2026 às 15h18
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, na madrugada desta terça-feira (3), que exige que a Universidade de Harvard pague uma indenização por danos de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,3 bilhões).
"Agora, buscamos uma indenização de um bilhão de dólares e não queremos mais nenhum contato com a Universidade de Harvard no futuro", disse o republicano em uma postagem na sua rede social Truth Social.
Ainda na publicação, Trump chamou a instituição de "fortemente antissemita".
A postagem de Trump tem ligação com uma matéria publicada pelo jornal norte-americano The New York Times. Segundo o veículo, o presidente teria recuado em uma exigência de pagamento de US$ 200 milhões para resolver o conflito entre a universidade e o governo.
"A Universidade de Harvard, fortemente antissemita, tem alimentado o decadente The New York Times com muitas bobagens", disse Trump.
O presidente ainda cita uma parte da reportagem em que diz que parte das pessoas ligadas à universidade acreditam que Harvard deve fechar um acordo com Trump.
"Como afirmou claramente o falido The New York Times: 'Alguns ligados à Universidade, no entanto, acreditam que Harvard não tem outra opção senão fechar um acordo. O governo tentou repetidamente cortar as verbas de pesquisa, o que seria uma crise insustentável. Assim como muitas grandes universidades de pesquisa, Harvard depende do financiamento federal para seu modelo financeiro"', disse Trump, citando a matéria.
Trump afirmou no ano passado que seu governo estava perto de um acordo com Harvard que incluiria um pagamento de 500 milhões de dólares por parte da universidade, após meses de negociações sobre as políticas da instituição.
Esse é mais um capítulo da investida do presidente contra a universidade. Em 2025, o republicano cortou verbas da instituição e proibiu a matrícula de estudantes estrangeiros.
Em dezembro, o governo Trump recorreu da decisão de um juiz que considerou ilegal o cancelamento de mais de US$ 2 bilhões em bolsas de pesquisa concedidas a Harvard e que, portanto, não pode mais cortar o financiamento de pesquisas para a universidade da Ivy League.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!