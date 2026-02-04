THIAGO FLORES: Parlamentares da oposição protocolam pedido de CPMI do Banco Master

Publicada em 04/02/2026 às 08h30
Parlamentares da oposição protocolaram, nesta terça-feira (03 de fevereiro), na Câmara dos Deputados, o pedido de criação da CPMI do Banco Master, após o requerimento alcançar o número mínimo de assinaturas exigidas pelo Congresso Nacional.
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) é coautor do pedido e assinou o requerimento que solicita a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPMI tem como objetivo apurar possíveis irregularidades financeiras, prejuízos bilionários e eventuais responsabilidades envolvendo o Banco Master, que, segundo informações preliminares, podem ultrapassar R$ 12 bilhões.
A iniciativa busca garantir transparência, responsabilização e a correta apuração dos fatos, protegendo o sistema financeiro e, principalmente, os interesses da população brasileira.
Para o deputado Thiago Flores, a criação da CPMI é fundamental para que o Congresso cumpra seu papel constitucional de fiscalização.
“Quando surgem indícios de irregularidades dessa magnitude, o Parlamento não pode se omitir. É nosso dever investigar, esclarecer os fatos e garantir que ninguém esteja acima da lei”, afirmou.
Com o protocolo formal do pedido, a expectativa agora é pela leitura do requerimento em sessão do Congresso Nacional, etapa necessária para a efetiva instalação da CPMI.
