Semod intensifica operação tapa-buracos em vários pontos do município

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 14h52

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), segue avançando com os serviços de manutenção viária em diversos bairros da cidade. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, as equipes estiveram em campo realizando a operação tapa-buracos em vários pontos críticos, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas e pedestres.

Os trabalhos fazem parte do cronograma contínuo de recuperação das vias urbanas, especialmente após o período chuvoso, que exige ações rápidas e eficientes para minimizar danos no pavimento e assegurar o deslocamento da população.

E o serviço não para. Nesta quinta-feira, as equipes darão continuidade às frentes de trabalho, ampliando o atendimento para novas localidades. A orientação é que os moradores acompanhem o avanço das equipes, pois gradativamente todas as regiões serão contempladas.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população, mantendo Espigão d’Oeste em constante melhoria.