“Quero resolver e seguir em frente”: Dado Dolabella fecha acordo para encerrar processo por acusação de agressão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 16h42

Depois de mais de uma década de disputa judicial envolvendo acusação de agressão feita pela camareira Esmeralda de Souza Honório, conhecida como Dona Esmê, o ator Dado Dolabella confirmou que chegou a um entendimento para encerrar definitivamente a ação.

A informação foi divulgada em entrevista ao Portal LeoDias, na qual o artista afirmou que a iniciativa para o acordo partiu dele. Segundo Dolabella, as partes já aceitaram os termos, restando apenas a formalização oficial para concluir o processo, que tramitava há 14 anos.

O ator explicou que o desgaste acumulado ao longo do tempo pesou na decisão de buscar uma solução definitiva. “Processos longos desgastam emocionalmente e financeiramente qualquer pessoa. Depois de tantos anos, existe naturalmente um sentimento de querer encerrar esse ciclo. O mais importante para mim agora é resolver definitivamente a situação e seguir em frente”, declarou.

Valor reduzido no acordo

De acordo com Dolabella, o montante inicial envolvido na ação era de aproximadamente R$ 145 mil. O entendimento final foi fechado por R$ 60 mil. Ele relatou que houve dificuldade para avançar nas conversas, mas manteve a intenção de finalizar o caso.

“A proposta de acordo partiu de mim. Tive bastante dificuldade em conseguir uma resposta ao longo do tempo, mas insisti porque queria resolver a situação. Com a ajuda de intermediadores, conseguimos viabilizar o diálogo e o acordo foi aceito”, afirmou.

O ator também mencionou que questões financeiras e obstáculos na comunicação contribuíram para o prolongamento do processo.

Renda atual e resposta a críticas

Dolabella disse que atualmente obtém renda por meio de trabalhos com música, publicidade, redes sociais e eventos independentes. Ao ser questionado sobre possível ajuda familiar para quitar o valor acordado, afirmou que assume integralmente suas responsabilidades.

Durante a conversa, voltou a abordar o tema da investigação em casos de denúncia:

“Não se trata de defender homens contra mulheres. Trata-se de defender a verdade, o direito de defesa e a necessidade de que toda denúncia seja investigada com equilíbrio”.

Sobre declarações feitas pela atriz Luana Piovani, que havia questionado publicamente sua condição financeira, o ator preferiu não polemizar.

“Não comento declarações de terceiros. Prefiro que minhas atitudes falem por mim. Estou resolvendo a situação e cumprindo o que foi determinado. É isso que importa”

Com o acordo firmado, o caso caminha para encerramento definitivo após mais de uma década de tramitação na Justiça.