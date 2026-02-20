“Quero resolver e seguir em frente”: Dado Dolabella fecha acordo para encerrar processo por acusação de agressão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 20/02/2026 às 16h42
Nos acompanhe pelo Google News

Depois de mais de uma década de disputa judicial envolvendo acusação de agressão feita pela camareira Esmeralda de Souza Honório, conhecida como Dona Esmê, o ator Dado Dolabella confirmou que chegou a um entendimento para encerrar definitivamente a ação.

A informação foi divulgada em entrevista ao Portal LeoDias, na qual o artista afirmou que a iniciativa para o acordo partiu dele. Segundo Dolabella, as partes já aceitaram os termos, restando apenas a formalização oficial para concluir o processo, que tramitava há 14 anos.

O ator explicou que o desgaste acumulado ao longo do tempo pesou na decisão de buscar uma solução definitiva. “Processos longos desgastam emocionalmente e financeiramente qualquer pessoa. Depois de tantos anos, existe naturalmente um sentimento de querer encerrar esse ciclo. O mais importante para mim agora é resolver definitivamente a situação e seguir em frente”, declarou.

Valor reduzido no acordo

De acordo com Dolabella, o montante inicial envolvido na ação era de aproximadamente R$ 145 mil. O entendimento final foi fechado por R$ 60 mil. Ele relatou que houve dificuldade para avançar nas conversas, mas manteve a intenção de finalizar o caso.

“A proposta de acordo partiu de mim. Tive bastante dificuldade em conseguir uma resposta ao longo do tempo, mas insisti porque queria resolver a situação. Com a ajuda de intermediadores, conseguimos viabilizar o diálogo e o acordo foi aceito”, afirmou.

O ator também mencionou que questões financeiras e obstáculos na comunicação contribuíram para o prolongamento do processo.

Renda atual e resposta a críticas

Dolabella disse que atualmente obtém renda por meio de trabalhos com música, publicidade, redes sociais e eventos independentes. Ao ser questionado sobre possível ajuda familiar para quitar o valor acordado, afirmou que assume integralmente suas responsabilidades.

Durante a conversa, voltou a abordar o tema da investigação em casos de denúncia:

“Não se trata de defender homens contra mulheres. Trata-se de defender a verdade, o direito de defesa e a necessidade de que toda denúncia seja investigada com equilíbrio”.

Sobre declarações feitas pela atriz Luana Piovani, que havia questionado publicamente sua condição financeira, o ator preferiu não polemizar.

“Não comento declarações de terceiros. Prefiro que minhas atitudes falem por mim. Estou resolvendo a situação e cumprindo o que foi determinado. É isso que importa”

Com o acordo firmado, o caso caminha para encerramento definitivo após mais de uma década de tramitação na Justiça.

dado dolabella processo por agressão acordo judicial dona esmê portal leodias luana piovani dívida de 60 mil caso judicial antigo encerramento de processo acusação de agressão
Imprimir imprimir