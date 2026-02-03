PRF apreende aproximadamente 25 kg de droga em Vilhena

Publicada em 03/02/2026 às 08h40
Rondônia, 02 de fevereiro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, nesta noite de domingo (1º), apreendeu 24,74 kg de entorpecente, durante comando estático no km 1 da BR-364, em Vilhena. A droga era transportada em um veículo de aplicativo.
Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios, os agentes sentiram um forte odor característico de maconha. Ao vistoriarem o compartimento de carga, localizaram diversos tabletes de “skunk” escondidos em malas e caixas. Após diligências, a equipe localizou outro condutor envolvido na mesma empreitada criminosa, que realizava a escolta da carga ilícita.
Os homens e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal no município, sob o enquadramento nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, para os procedimentos legais cabíveis.
