Rússia diz que fim de acordo de armas nucleares com os EUA seria

Publicada em 03/02/2026 às 10h05
A Rússia afirmou nesta terça-feira (3) que o fim do Tratado New START, de controle de armas nucleares com os Estados Unidos, seria "muito ruim" para segurança global. Ao mesmo tempo, o governo russo afirmou estar pronto para um "novo mundo" sem limites para armas nucleares.
O New START é um tratado que estabelece limites às duas maiores potências nucleares, a Rússia e os EUA, que possuem mais de cinco mil ogivas nucleares cada. O tratado, em vigor entre os dois países desde 2010, expirará nesta quinta-feira a menos que haja um acordo de última hora, porém não há indícios disso. Leia mais sobre o New START abaixo.
"Caso os limites estabelecidos pelo Tratado New START não sejam prorrogados, o mundo poderá se encontrar, já em poucos dias, em uma situação mais perigosa", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
Peskov voltou a confirmar nesta terça que a Casa Branca não respondeu sobre a proposta do presidente russo, Vladimir Putin, de prorrogar, de forma informal, alguns compromissos do New START por mais um ano. No entanto, a Rússia, não enviará protesto formal aos EUA por conta do fim do tratado, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Ryabkov.
Ao mesmo tempo, Ryabkov afirmou que a Rússia está pronta para um novo mundo sem limites para armas nucleares e que a tríade nuclear russa —de armas nucleares que podem ser lançadas por terra, ar e vias submarinas— está em um grau avançado de modernização.
"Nós calculávamos que isso poderia acontecer, não há nada de inesperado, e tampouco vemos motivos para dramatizar a situação atual. Mas uma coisa é fato: estamos perdendo elementos estabilizadores da antiga arquitetura [mundial]. (...) Este é um novo momento, uma nova realidade — estamos prontos para isso", afirmou Ryabkov.
Mesmo assim, segundo o vice-chanceler, a Rússia não cairá no que chamou de "provocações" para entrar em uma corrida armamentista nuclear. Ryabkov advertiu, no entanto, que a Rússia será obrigada a tomar alguma atitude caso os EUA reforcem "de forma significativa" seus sistemas de defesa antimísseis na Groenlândia.
A fala de Ryabkov vai na contramão com a opinião de Putin, que disse em outubro que "a corrida armamentista já começou" e que a Rússia estaria disposta a fazer testes nucleares para espelhar seus rivais.
O vencimento do Tratado New START reflete ao atual estado das tensões entre os EUA e a Rússia, que se mantiveram elevadas ao longo de 2025 apesar de um encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin e do líder norte-americano afirmar ser amigo do comandante do Kremlin.
Segundo agências de notícias russas, Ryabkov está em Pequim nesta terça-feira para "consultas sobre estabilidade estratégica" —a Rússia e a China ampliaram sua aliança em todas as frentes nos últimos anos em meio à escalada na retórica dos EUA contra os dois países.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!