Brasileiro é espancado em estação de esqui na França

Publicada em 03/02/2026 às 09h57
Um brasileiro foi espancado em uma estação de esqui nos Alpes da França neste fim de semana, e toda a agressão foi registrada por outro turista.
Henrique, que tem 41 anos, trabalha com marketing esportivo e mora na Europa há cinco anos, estava usando uma fantasia de Chewbacca, personagem da saga Star Wars, quando tudo aconteceu.
Em sua rede social, ele contou que a confusão começou depois que ele foi até o grupo de agressores pedir que eles parassem de jogar bolas de neve nele:
“Eles jogaram uma pedra de gelo no meu rosto. Não era uma bola de neve leve, era gelo duro, arremessado com força. Eu fui até o grupo para pedir que parassem, e eles começaram a me xingar".
O vídeo do turista que registrou as agressões já foi visto por mais de 21 milhões de pessoas após viralizar. As imagens mostram o brasileiro sendo atingido em cheio no rosto por um homem, que depois o empurra e o jogo no chão, perto de uma árvore.
Homem que tentou ajudar também foi agredido — Foto: Instagram/Reprodução
Depois, outras pessoas se juntam, desferindo socos, chutes e golpes com bastões de esqui. Quem tentou separar também acabou sendo agredido.
“Depois do primeiro soco, vieram todos ao mesmo tempo. Eu caí no chão e continuei sendo chutado. Eles pisaram na minha cabeça com botas de esqui. Não foi uma briga. Foi uma agressão de várias pessoas contra alguém que estava sozinho”, afirma Henrique.
Henrique contou ainda que teve um dente da frente quebrado por causa dos chutes que recebeu na cabeça. Ele recebeu os primeiros socorros de uma médica e uma dentista que faziam parte do grupo de turistas brasileiros que estava com ele no local e ressaltou que o fato de estar de capacete o ajudou a não sofrer maiores danos:
“A maioria dos chutes atingiu o capacete. Se não fosse isso, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. O que aconteceu ali foi uma tentativa de homicídio. Eles chutaram minha cabeça com botas de esqui".
