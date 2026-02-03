SINJUR prestigia abertura do Ano Judiciário 2026 e reforça diálogo com a administração do TJRO em defesa de seus Agentes Públicos

Publicada em 03/02/2026 às 09h38
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) marcou presença na sessão solene de abertura do Ano Judiciário 2026, realizada nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, no plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia.
O presidente do SINJUR, André Coelho, participou da solenidade e destacou a importância da presença institucional do sindicato em eventos oficiais do Judiciário. Segundo ele, manter uma boa relação com a administração do Tribunal é fundamental para avançar nas pautas de interesse dos servidores, por meio do diálogo e da construção conjunta de soluções.
A sessão do Pleno foi presidida, pela primeira vez, pelo desembargador Alexandre Miguel, que apresentou o Plano de Gestão 2026–2027, estruturado em cinco eixos temáticos que irão nortear as prioridades administrativas e jurisdicionais do Tribunal no novo biênio.
Ao comentar a apresentação do plano, André Coelho ressaltou que o SINJUR vê com bons olhos uma gestão que priorize o diálogo institucional, a valorização dos servidores e a continuidade dos avanços administrativos, destacando que o sindicato seguirá atento e participativo na discussão das ações que impactam diretamente a categoria.
A solenidade reuniu Auxiliares, Técnicos, Analistas e Juízes bem como autoridades públicas e representantes de instituições que integram o sistema de justiça em Rondônia, simbolizando o início oficial das atividades do Judiciário no ano de 2026.
O SINJUR reafirmou seu compromisso de atuar de forma responsável, propositiva e próxima da administração, sempre em defesa dos direitos e do fortalecimento da carreira dos servidores do Poder Judiciário estadual.
