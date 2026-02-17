PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra alerta de chuva intensa nesta terça-feira (17)

Publicada em 17/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para esta terça-feira (17) indica instabilidade em grande parte da Região Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para a região.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de pancadas fortes ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas.
No Amazonas, pode chover em Manicoré e Novo Aripuanã, no sul do estado, além de Beruri, na região do Médio Solimões.
Em Roraima, o tempo permanece nublado em Amajari e também em Boa Vista, com variação de nebulosidade.
No Pará, as chuvas mais intensas devem ocorrer em Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste paraense.
Já no Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Formoso do Araguaia e Figueirópolis, na região sul do estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
