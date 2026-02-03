Prefeitura realiza Ação em Saúde para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Por Assessoria
Publicada em 03/02/2026 às 14h27
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã do dia 03 de fevereiro uma Ação em Saúde voltada aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP).
Durante a ação, foram realizados atendimentos médicos com solicitação de exames laboratoriais, prescrição de medicações e orientações em geral. Além disso, os trabalhadores receberam 84 doses de vacinas, incluindo febre amarela, hepatite B, tríplice viral e influenza, bem como testes rápidos e atendimento com fisioterapeuta.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidado com os servidores públicos.
