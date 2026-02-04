Prefeitura de Jaru recepciona profissionais da educação municipal em evento de abertura do ano letivo de 2026

Publicada em 04/02/2026 às 15h46
O evento para recepcionar e dar boas-vindas aos profissionais da educação aconteceu na Igreja Batista da Bênção e reuniu centenas de professores, agentes administrativos, integrantes das equipes pedagógicas, zeladoras, merendeiras, secretárias escolares e diversos outros colaboradores responsáveis pelo funcionamento de todos os setores das escolas.
O prefeito Jeverson Lima participou da cerimônia e falou sobre o foco da gestão em proporcionar uma educação pública de qualidade à população. “Nós investimos em capacitações, na valorização dos profissionais, na infraestrutura, transporte e materiais pedagógicos pensando nos bons resultados que colheremos no futuro”, enfatizou.
A programação da abertura contou com uma palestra sobre resiliência, propósito, trabalho em equipe, inovação e saúde mental, ministrada pela psicóloga Marilene Cristian da Luz.
Também participaram da abertura do ano letivo a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, a vereadora Sthela de Almeida, o vereador Everson Queiroz, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, a superintendente regional de educação, Vanuza Cordeiro, o chefe da Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, tenente Charles Lima de Souza, o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Soldilus Pereira, o gerente do Sebrae-Jaru, Cléris Kussler e o Pastor Elizeu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!