Prefeitura de Jaru libera vacina contra a gripe para toda população a partir de 6 meses

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que a vacina contra a gripe (Influenza/H1N1) está liberada para toda a população jaruense com idade a partir de 6 meses. A imunização já está disponível em todas as unidades de saúde do município.
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para receber a dose, é necessário apresentar cartão do SUS e documento oficial com foto. No caso das crianças, também é preciso levar a certidão de nascimento e o documento do responsável.
De acordo com a secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, a aplicação da vacina seguirá enquanto houver disponibilidade de doses. “Procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha seu cartão de vacinação atualizado. Vacinar-se é um ato de cuidado consigo mesmo e com todos”, ressaltou.
A vacina contra a Influenza é uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pelo vírus, reduzindo o risco de agravamentos, internações e óbitos, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Além da proteção individual, a imunização contribui para diminuir a circulação do vírus na cidade e fortalecer a saúde coletiva.
