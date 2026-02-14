Polícia Militar prende casal após furto em residência na zona sul

Por Newsrondonia.com
Publicada em 14/02/2026 às 09h45
Um casal, de 37 e 38 anos, foi preso nesta sexta-feira (13) suspeito de participar do furto a uma residência na Rua 15 de Setembro, no bairro Castanheiras, zona Sul de Porto Velho.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu durante a madrugada. Após diligências, os suspeitos foram localizados em uma residência na Rua Tangará. Durante a abordagem e revista no imóvel, os policiais encontraram diversos objetos pertencentes à vítima, que teriam sido levados da casa furtada.
Ainda segundo a PM, foi necessário o uso de spray de pimenta para dispersar alguns populares que tentavam impedir a prisão dos suspeitos. O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.
