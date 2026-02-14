Ação integrada apreende mais de 42 kg de maconha e prende quatro pessoas

Publicada em 14/02/2026 às 09h15
Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de aproximadamente 42,3 quilos de substância entorpecente análoga à maconha, além da prisão de quatro pessoas, na tarde desta sexta-feira (13), em Nova Brasilândia d’Oeste.
A ação ocorreu durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo de Rondônia, com foco no combate a crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, após troca de informações entre equipes do 4º BPM, 10º BPM, 11º BPM, BPFRON, PATAMO do 4º BPM e Polícia Rodoviária Federal, foram identificados dois veículos oriundos de Cacoal com possível envolvimento no transporte de entorpecentes.
Durante patrulhamento no município, os veículos foram abordados e, nas buscas, os policiais localizaram dois sacos contendo a droga. Além da substância apreendida, também foram recolhidos aparelhos celulares, veículos e outros objetos relacionados à prática criminosa.
Os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Denúncia anônima
A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia do BPFRON, pelo telefone (69) 99985-0805 (WhatsApp e ligações).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!