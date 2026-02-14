PM prende quatro mulheres com 13 celulares furtados de foliões

Publicada em 14/02/2026 às 09h30
A guarnição Patrulha Precursora comandada pelo sgt Rocha prende na madrugada deste sábado (14), quatro mulheres do Amazonas, Talita C. L., Ana Alice da S. B., Angela C. S., e Andreia da S. R., acusadas de furto e receptação.
O bando foi flagrado com 13 celulares furtados, entre iPhones e smartphones, em dois hotéis na região próximo a rodoviária da capital.
Segundo a PM, uma das criminosas aproveitava o momento de distração dos foliões que curtiam o carnaval (circuito Pinheiro Machado), e furtava os aparelhos.
Uma das vítimas acionou a PM e através do rastreador conseguiu chegar até as suspeitas. Com elas foram encontrados 13 celulares furtados, R$1.500 reais em dinheiro, documentos e porções de drogas. Na Delegacia compararam apenas 7 das 13 vítimas.
