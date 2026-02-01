Policia Militar agem rápido e suspeito é detido após causar pânico em Jaru

Publicada em 01/02/2026 às 09h50
Na tarde deste sábado, dia 31, foi marcada por momentos de tensão e pânico no setor 04 na rua joão batista, após um suspeito cometer furto de celular e iniciar uma fuga alucinada, invadindo residências e colocando moradores em risco.
Durante a tentativa de escapar, o indivíduo correu sobre telhados, quebrou telhas, causou prejuízos e acabou sofrendo diversas escoriações após quedas. A situação se agravou quando ele caiu dentro de uma residência e passou a manter uma senhora sob seu domínio.
A ocorrência foi rapidamente percebida por um policial militar de folga, que interveio de imediato e acionou a Polícia Militar. Com o apoio da população, o suspeito foi contido até a chegada da guarnição, que realizou a abordagem e condução do indivíduo.
Graças à ação rápida e coordenada da PM, com apoio decisivo da comunidade, uma situação que poderia terminar em tragédia foi controlada, garantindo a segurança dos moradores e o restabelecimento da ordem no local.
