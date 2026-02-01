PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade e chuva forte marcam a Região Norte neste domingo (1)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 01/02/2026 às 09h30
Nos acompanhe pelo Google News

 O domingo (1) será de tempo instável em grande parte da Região Norte, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

No Acre, em Rondônia e no Amapá, a previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas distribuídas ao longo do domingo.

No Amazonas, a chuva ocorre com mais intensidade em áreas do sul e centro-sul do estado, atingindo Manaus, além de municípios como Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.

Em Roraima, não há expectativa de chuva significativa, mas o céu permanece encoberto, com predomínio de muitas nuvens em todo o estado.

No Pará, as precipitações mais intensas se concentram no sudeste paraense, alcançando Novo Repartimento, São Félix do Xingu e Altamira.

Já no Tocantins, há previsão de chuvas intensas com trovoadas no sudeste e sul do estado, especialmente em Dianópolis, São Valério e Formoso do Araguaia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
Imprimir imprimir