PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade e chuva forte marcam a Região Norte neste domingo (1)

Publicada em 01/02/2026 às 09h30
O domingo (1) será de tempo instável em grande parte da Região Norte, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
No Acre, em Rondônia e no Amapá, a previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas distribuídas ao longo do domingo.
No Amazonas, a chuva ocorre com mais intensidade em áreas do sul e centro-sul do estado, atingindo Manaus, além de municípios como Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.
Em Roraima, não há expectativa de chuva significativa, mas o céu permanece encoberto, com predomínio de muitas nuvens em todo o estado.
No Pará, as precipitações mais intensas se concentram no sudeste paraense, alcançando Novo Repartimento, São Félix do Xingu e Altamira.
Já no Tocantins, há previsão de chuvas intensas com trovoadas no sudeste e sul do estado, especialmente em Dianópolis, São Valério e Formoso do Araguaia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
