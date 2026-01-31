Prefeitura antecipa repasse do Proafem e injeta recursos nas escolas de Porto Velho

Publicada em 31/01/2026 às 11h02
A Prefeitura de Porto Velho informa que o repasse do Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais (Proafem) ocorreu em 30 de janeiro de 2026. Foi a primeira vez que o pagamento aconteceu ainda no mês de janeiro, após a abertura do exercício financeiro. A ação foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Na gestão do prefeito Léo Moraes, o valor do Proafem teve aumento de 34,8%. O repasse busca garantir condições de funcionamento das escolas da rede municipal e ampliar a autonomia das unidades no uso dos recursos. “Educação é essencial e prioridade para qualquer cidadão. Na nossa gestão estamos construindo ações e projetos para beneficiar todo cidadão, como é o caso da educação”, disse o prefeito Léo Moraes.
O Proafem atende as despesas do dia a dia das escolas. O dinheiro cobre pequenos reparos, compra de materiais de limpeza, materiais de expediente, materiais pedagógicos e serviços de manutenção. “É um apoio essencial para muitas escolas que precisam garantir educação de qualidade para seus alunos. Com dinheiro na educação melhoramos a infraestrutura e ajudamos garantir um melhor ensino e aprendizado”, comentou Giordani dos Santos Lima, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
O programa prevê 12 parcelas ao longo do ano. Neste primeiro repasse, a prefeitura liberou seis parcelas de uma só vez. A liberação ocorreu no início do calendário escolar e permite que as unidades organizem o planejamento, ajustem a estrutura e executem ações necessárias nos primeiros meses do ano letivo.
A antecipação do repasse altera o fluxo tradicional do programa, que costumava liberar recursos em períodos posteriores. Com o pagamento ainda em janeiro, as escolas passaram a contar com recursos financeiros antes do início das atividades em sala de aula.
