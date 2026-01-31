Montagem do Baile Municipal marca os preparativos para a abertura oficial do Béra Folia

Publicada em 31/01/2026 às 10h51
O clima de carnaval já começa a tomar conta de Porto Velho com o início da montagem da estrutura do Baile Municipal, evento que abre oficialmente o Béra Folia 2026, maior festa popular da capital. Realizado no Mercado Cultural, o Baile marca o começo da programação carnavalesca e integra o calendário cultural do município. A preparação antecipada demonstra o planejamento da gestão municipal para garantir que o público aproveite o evento com segurança, conforto, acessibilidade e organização. A estrutura contará com palco, sistema de som e iluminação profissional, áreas definidas para circulação do público, além de reforço na segurança, limpeza e logística do espaço.
Para o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Antônio Ferreira, o Baile Municipal é mais do que um evento festivo e representa o início oficial do Carnaval na cidade.
“O Baile Municipal inicia praticamente o Carnaval 2026, que é o Bera Folia. Começa no dia 31, aqui no Mercado Cultural, a partir das 17h30, com DJ, apresentação da banda Pirarucu do Madeira, a banda Vai Quem Quer, com suas musas já se apresentando, além da apresentação da Corte do Rei Momo. Teremos ainda Julinho Ale, muito axé e mais DJ. É uma programação pensada para a família de Porto Velho e das cidades ao nosso redor”, destacou.
Antônio Ferreira também ressaltou que a realização do carnaval segue a orientação do prefeito Léo Moraes, com foco no fortalecimento da cultura e no impacto positivo para a economia local e regional.
“Estamos sempre seguindo a orientação do nosso prefeito, preocupados em fomentar e fortalecer a cultura de Porto Velho. Isso acaba fortalecendo também a economia do município e do estado de Rondônia, movimentando setores como logística, alimentação, hotelaria e outros serviços”, afirmou.
Além da programação gratuita, a organização também prioriza um ambiente seguro e acolhedor para o público.
“Convidamos toda a população para participar. Teremos um carnaval com bastante segurança, limpeza e atrações gratuitas. Venha animar, festejar esse momento feliz e alegre. Vamos fazer um carnaval com paz, porque o mundo está precisando de paz”, completou o presidente da Funcultural.
A programação segue também no domingo, com o Curumim Folia, voltado especialmente para o público infantil, além da transmissão em telão do jogo entre Flamengo x Corinthians, ampliando as opções de lazer no Mercado Cultural.
Programação do Baile Municipal
17h30 – DJ Mário (abertura)
18h às 20h – Banda Pirarucu do Madeira
20h às 20h35 – DJ Mário e apresentação da Corte do Rei Momo
20h40 às 22h40 – Banda do Vai Quem Quer
22h40 às 22h50 – DJ Leylson
23h à 1h – Juninho Alê
1h – DJ Leylson (encerramento)
Programação Curumim Folia
17h – DJ Lacaia
18h às 19h – Furacão Kids
19h10 – DJ Lacaia (10 minutos)
19h20 às 20h50 – Bens Animados
20h50 – DJ Lacaia (10 minutos)
21h às 23h – Banda Quaty e Turma da Alegria
