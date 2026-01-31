Trabalhador é atacado com cinco facadas durante frete na zona Leste

Por Newsrondonia.com
Um homem de 54 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na sexta-feira (30), na Rua Guajuvira, no bairro Parque Amazônia, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima trabalhava realizando um frete para uma mulher de 60 anos, acompanhada do cunhado, quando foi surpreendido e atacado. O trabalhador sofreu cerca de cinco golpes de faca, que atingiram principalmente as costas e a região da cabeça.
Após o ataque, o homem foi socorrido e levado para a Policlínica Dr. José Adelino, no bairro Ulisses Guimarães. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital João Paulo II, onde permanece sob cuidados médicos.
