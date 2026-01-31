Homem é morto a tiros dentro de carro na Vila da Penha

Por pvhnoticias.com
Um homem identificado como Ronaldo de 35 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (30), na comunidade Vila da Penha, distrito de Abunã em Porto Velho.
Uma mulher que mantinha relação com Ronaldo, contou que ele estava embriagado e por tres vezes esteve na frente da casa dela tentando entrar.
Quando na última vez entrou em um carro modelo Fiat Uno, em seguida a testemunha escutou três tiros, mas não viu quem foi o autor, permanecendo trancada na casa.
Ronaldo que havia completado aniversário no último dia 27, morreu depois de ser alvejado na cabeça. Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.
