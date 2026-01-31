Corpos de dois amigos desaparecidos são encontrados em matagal na zona rural

Publicada em 31/01/2026 às 08h50
Na tarde desta sexta-feira (30), a Polícia Militar de Rondônia confirmou a localização dos corpos de Clebson de Souza Amorim, 30 anos e Marcos Antônio Araújo Conceição, 35 anos, em uma área de difícil acesso no final da Estrada dos Periquitos, zona rural da capital.
Segundo informações, os cadáveres foram encontrados em um córrego situado em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura, após uma denúncia anônima que levou os policiais até o local. A cena impressionou os agentes pela forma como os corpos haviam sido descartados, em meio à vegetação densa e de difícil visibilidade e teriam sido mortos da pior forma, aparentemente partes dos corpos estavam como se tivesse sido queimados e poderiam ter tentado separar os membros do corpo.
Desaparecimento
Os dois homens estavam desaparecidos desde a noite da última terça-feira (27), quando foram vistos pela última vez no bairro Ulisses Guimarães, onde residiam. Familiares e amigos iniciaram buscas por conta própria, mas não obtiveram sucesso até o acionamento das autoridades.
Carro queimado
Na manhã da quarta-feira (28), apenas algumas horas após o desaparecimento, o veículo das vítimas foi localizado completamente queimado também no final da Estrada dos Periquitos, na região rural do bairro Ulisses Guimarães, zona leste de Porto Velho. O achado aumentou a preocupação da comunidade e reforçou a suspeita de que os homens poderiam ter sido vítimas de um crime violento.
Investigação
A Polícia Civil foi acionada e deve conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte dos dois amigos. Equipes da perícia técnica realizaram os procedimentos de praxe no local, recolhendo evidências que possam ajudar a identificar os responsáveis.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!