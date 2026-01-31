Sesau orienta sobre vacinas essenciais antes do período de Carnaval 

Publicada em 31/01/2026 às 10h09
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), orienta a população a atualizar o cartão vacinal antes das festividades carnavalescas.
ONDE SE VACINAR
As vacinas estão disponíveis gratuitamente em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), em todos os municípios. Em Porto Velho, a população também pode procurar o Espaço Saúde do governo de Rondônia, localizado em um estabelecimento comercial na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, nº 3.288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, que mantém atendimento habitual à população.
O local funciona todos os dias, das 10h às 21h30, oferecendo diversos serviços à comunidade, entre eles a atualização da caderneta de vacinação. A iniciativa é uma ação do governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que apoiam de forma contínua as atividades realizadas no espaço.
A coordenadora do Espaço Saúde, Solange Hiroshe, explica que, para participar da folia em blocos de rua, festas e desfiles com segurança, é fundamental estar com a caderneta de vacinação em dia. Ambientes com grandes aglomerações favorecem a transmissão de doenças infecciosas, e a vacinação é uma das principais formas de prevenção.
Especialistas alertam que algumas vacinas são indispensáveis neste período. Confira quais são:
Covid-19
Mesmo com a redução dos casos graves, o vírus continua circulando. A vacina contra a covid-19, incluindo as doses de reforço recomendadas, é essencial para evitar formas graves da doença, especialmente em locais com grande concentração de pessoas.
Influenza (gripe)
A gripe é altamente transmissível e pode causar sintomas intensos, além de afastar o folião da festa. A vacina contra a Influenza ajuda a reduzir complicações e internações, sendo recomendada principalmente para idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais que atuam diretamente com o público, mas está disponível para toda a população.
Hepatite B
Transmitida por contato com sangue e fluidos corporais, a hepatite B pode ser adquirida em situações comuns no Carnaval, como o compartilhamento de objetos cortantes ou relações sexuais desprotegidas. A vacina é segura, eficaz e faz parte do calendário básico de vacinação.
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)
O sarampo, em especial, é extremamente contagioso e pode se espalhar rapidamente em eventos de massa. Adultos devem verificar se receberam as duas doses da vacina ao longo da vida.
Difteria e Tétano (dT ou dTpa)
Ferimentos, cortes e quedas são comuns durante a folia. Manter a vacina contra o tétano atualizada, com reforço a cada 10 anos, é uma medida simples que evita riscos graves à saúde.
Febre Amarela
Para quem pretende viajar para áreas onde há recomendação da vacina, especialmente regiões de mata ou alguns estados brasileiros, a imunização é fundamental. Uma única dose pode garantir proteção por toda a vida, conforme orientação do Ministério da Saúde.
Bronquiolite (gestantes)
Indicada para gestantes a partir das 28 semanas de gestação, com o objetivo de proteger o bebê nos primeiros meses de vida contra formas graves da doença.
